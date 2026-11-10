Rebeca Toribio, expareja de Miguel Ángel Silvestre, da la bienvenida a su primera hija como madre soltera

Rebeca Toribio está de enhorabuena. La empresaria e influencer, fundadora del restaurante Superchulo y expareja del actor Miguel Ángel Silvestre, acaba de convertirse en madre por primera vez. Su hija, a la que ha llamado Malena, nació el pasado 1 de noviembre y ya tiene a su madre completamente enamorada.

Ha sido la propia Rebeca quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado varias fotografías desde el hospital para presentar a la pequeña y mostrar algunos de sus primeros momentos juntas. "Ya estás aquí y ahora solo quiero cuidarte", ha escrito en una de las imágenes.

Pero ¿cómo ha vivido este camino hasta convertirse en madre? Repasamos los detalles del nacimiento de Malena y los cambios personales que han marcado los últimos meses de la empresaria.

Rebeca Toribio | Gtres

Los detalles de su llegada

La bebé nació el pasado 1 de noviembre a las 19:06 horas, aunque Rebeca ha tardado unos días en compartir la noticia. En otra de las fotografías publicadas aparece sosteniendo a su hija dormida en brazos, acompañada de un breve pero significativo "Por siempre".

De hecho, la empresaria ha explicado que necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sucedido. "Una semana para procesar todo lo que ha sucedido y aquí sigo sin poder casi escribir sobre ello", ha contado en sus historias.

Una ausencia de varios días que ahora tiene explicación y que ha dado paso a una oleada de felicitaciones. Entre ellas, las de las influencers Meriloves y Noemí Navarro, conocida como Noemimisma, y la actriz Paula Echevarría, que le ha dedicado unas cariñosas palabras: "¡Enhorabuena, Rebe! Ya tienes una compañera para toda la vida".

Una nueva etapa como madre soltera

La llegada de Malena culmina unos meses de importantes cambios para Rebeca Toribio. El pasado mes de abril, la empresaria anunció por sorpresa que estaba embarazada de su primer bebé. Lo hizo con una fotografía en la que aparecía sosteniendo un test de embarazo y un mensaje con el que también explicaba su ausencia temporal de las redes sociales: "Voy a ser mami (si Dios quiere y todo va bien)".

Desde entonces, había compartido algunos detalles de los preparativos para recibir a la pequeña: la maleta del hospital, la ropita de bebé y hasta los tuppers de comida casera formaban parte de una lista de tareas que quería dejar resuelta antes del nacimiento.

También habló con naturalidad de los cambios físicos del embarazo: ·Nueve meses, muchos cambios y lo único que pienso es que ojalá los 19 kilos se conviertan en lechita para mi bebé", escribía hace unas semanas.

Pero este embarazo también ha estado marcado por experiencias personales difíciles. Rebeca había contado que anteriormente había sufrido una pérdida gestacional, una vivencia dolorosa que la llevó a parar y a replantearse algunas cuestiones importantes de su vida. Con el tiempo, aquella experiencia terminó reafirmando su deseo de ser madre.

En este proceso personal, la fe también ha adquirido un papel importante para Rebeca. Su acercamiento a la espiritualidad le ha servido como apoyo en una etapa de muchos cambios y le ha ayudado a afrontar algunas de las experiencias más difíciles de los últimos años. Una transformación personal que ha ido de la mano de su deseo de formar una familia y comenzar una nueva vida.

Finalmente, decidió emprender la maternidad en solitario, sin sentir que necesitaba iniciar una nueva relación sentimental para formar una familia. Además, poco después de quedarse embarazada, optó por dejar atrás la ciudad y trasladarse al campo. Su intención era que Malena creciera en contacto con la naturaleza y cerca de sus familiares, con quienes quería compartir esta nueva etapa.

Su amor con Miguel Ángel Silvestre

Antes de comenzar esta nueva etapa, Rebeca protagonizó una conocida historia de amor con el actor Miguel Ángel Silvestre. Ambos se conocieron en el verano de 2023 durante el festival Arenal Sound, y pronto comenzaron una relación que mantuvieron con bastante discreción durante sus primeros meses.

Aunque al principio evitaron hablar públicamente de su romance, poco a poco fueron compartiendo imágenes juntos en sus redes sociales y dejándose ver en diferentes eventos. También compartieron viajes, celebraciones y momentos familiares a lo largo de los casi dos años que estuvieron juntos.

Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre | Gtres

Sin embargo, en junio de 2025 se confirmó que habían decidido tomar caminos separados. Fue la propia Rebeca quien comunicó la noticia a través de sus historias de Instagram con un mensaje en el que dejaba claro que, pese a la ruptura, guardaba cariño por el actor.

Desde entonces, sus vidas han seguido caminos diferentes. Rebeca ha centrado sus esfuerzos en construir una nueva etapa personal y cumplir su deseo de ser madre, un sueño que ahora ha hecho realidad con la llegada de Malena.