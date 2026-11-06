La historia de Rachel Ojuromi: de desfilar por las calles de Nigeria a las pasarelas de Chanel

El mundo del modelaje es una industria exigente, en la que abrirse camino no siempre resulta sencillo. Los castings, los contactos y las oportunidades juegan un papel fundamental en una profesión en la que llegar a lo más alto requiere mucho esfuerzo y sacrificio.

Sin embargo, hay historias que demuestran que no siempre es necesario seguir el camino establecido. Es el caso de Rachel Ojuromi, una joven nigeriana cuya trayectoria ha dado la vuelta al mundo y ha conquistado a grandes nombres de la moda.

Su aventura comenzó desfilando por las calles de Lagos, su ciudad natal, sin imaginar hasta dónde podría llegar. Hoy, después de confiar en su talento y perseguir sus sueños, ha conseguido subirse a la pasarela de Chanel. En Novamás repasamos la historia de la modelo que ha pasado de las calles de Nigeria a una de las firmas más importantes del mundo.

Más sobre sus inicios

Con tan solo 22 años, Rachel Ojuromi comenzó a dar forma a su proyecto de modelaje en las calles de Lagos. Para crear sus estilismos recurría a prendas de segunda mano del mercado de Yaba, con las que conseguía construir una identidad visual propia sin necesidad de grandes recursos.

En esta aventura no estaba sola. La acompañaban su estilista, Debby Fasingha, y el fotógrafo Odey Ikpä, con quienes empezó a experimentar con la moda y a demostrar que la creatividad y el talento pueden abrirse camino más allá de los contactos y las oportunidades habituales de la industria.

Su gran salto llegó cuando decidió dedicar una sección de su perfil de Instagram a reinterpretar la colección Métiers d’Art de Chanel. Para ello, recreaba los diseños de la firma de lujo con prendas de segunda mano y los trasladaba a los escenarios cotidianos de su ciudad. Una propuesta original que no tardó en hacerse viral y que permitió descubrir el talento de la joven a una audiencia mucho más amplia.

Cómo llegó a Chanel

El contenido de Rachel Ojuromi alcanzó tal repercusión que uno de sus vídeos, en el que recreaba chaquetas estructuradas y jugaba con los contrastes de texturas por las calles de Lagos, llegó hasta la persona adecuada. El propio Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, descubrió su trabajo a través de las redes sociales.

El diseñador no tardó en mostrar su admiración por la propuesta. En una de sus publicaciones, Rachel preguntaba a sus seguidores qué look de los que había recreado les gustaba más. Blazy sorprendió a todos al responder con un contundente "Everything" (todo), dejando claro que le había conquistado el trabajo de la joven y su equipo. Poco después, el creativo se puso en contacto con ella.

Su historia dio entonces un giro inesperado. Ojuromi firmó con agencias internacionales y puso rumbo a Francia para dar sus primeros pasos en la industria de la moda. Allí llegó una de sus grandes oportunidades: convertirse en invitada de honor de Chanel en su desfile de primavera-verano 2027.

El desfile de Chanel

A principios de octubre, Rachel Ojuromi cambió las calles de Lagos por la pasarela del Grand Palais de París. Allí cumplió uno de sus grandes sueños al desfilar para Chanel en su colección primavera-verano 2027, convirtiéndose en una de las protagonistas de la presentación.

Para la ocasión, lució un conjunto de tweed en tonos amarillos y grises, uno de los tejidos más emblemáticos de la casa francesa. Una oportunidad que supuso un antes y un después en su trayectoria y que marcó su entrada en la industria internacional de la moda.

Pero la apuesta de Chanel por la joven fue más allá de su fichaje como modelo. Matthieu Blazy quiso presentarla personalmente al equipo de producción de la firma, reconociendo también su faceta creativa y su papel como autora del vídeo que había despertado su interés.

Pese a la repercusión internacional que ha conseguido, Ojuromi no se olvida de sus raíces. A través de The Process Africa, su propia plataforma, continúa dando visibilidad a jóvenes talentos de su continente en el mundo de la moda y las artes visuales. Una manera de aprovechar su proyección para ayudar a otros a encontrar su propio camino.

Las palabras de Rachel

La nigeriana no ha podido ocultar su emoción y gratitud, compartiendo un vídeo en Instagram con un emotivo mensaje: "En mi larga trayectoria, espero que lleguen muchos días que sean sólo para mí; pero hoy no es uno de esos días, hoy es para nosotros" expresa.

"Es para mi madre, quien dedicó toda su vida a vender ropa, incluso cuando no era una actividad sostenible ni rentable", agradece. "Es para Debby, quien diseñaba y confeccionaba tantas prendas a partir de piezas de segunda mano, incluso cuando no tenía los medios para permitírselo", añade. "Es para Odey, quien, a pesar de tener que trabajar a diario, sacaba tiempo cada semana para grabar estos vídeos", confiesa. "Es para todos mis amigos, que decidieron apoyarme cada día, incluso cuando parecía que había perdido la cabeza", cierra la ronda de agradecimientos personalizados.

"Y, lo más importante, es para ti: ese artista y soñador increíble que está viendo esto, alguien que siente una vocación que sabe que debe llevar hasta el final. Todo lo que soy hoy es solo un vehículo, y tengo un mensaje para ti: sigue soñando, sueña una y otra vez, hasta construir la vida que sabes que es posible, aunque nadie más lo entienda", reflexiona la joven. "Tus pensamientos, tus ideas y tu curiosidad son absolutamente válidos; pueden llevarte mucho más lejos de lo que jamás habrías imaginado", expresa.

También agradece a todo el equipo profesional que ha hecho posible su desfile para Chanel: "Tantas personas maravillosas que hicieron todo esto posible: gracias por recordarle al mundo que los sueños sí se hacen realidad".