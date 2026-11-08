Cari Lapique desvela los planes navideños con sus nietos y habla de su faceta como influencer: "Se mueren de risa"

Cari Lapique ha dado la bienvenida a los primeros planes navideños disfrutando de una jornada muy especial junto a sus nietos. La empresaria ha acudido al estreno VIP de Circlassica, una cita que no ha querido perderse pese a llegar con algo de retraso por motivos labores.

"Sí, sí, mis peques están dentro. He tenido que llegar tarde porque venía tarde", ha explicado con una sonrisa ante las cámaras, dejando claro que los más pequeños de la familia eran los grandes protagonistas de este plan. Una ocasión perfecta para compartir tiempo con ellos y comenzar a disfrutar de la magia de estas fechas tan señaladas.

Cari Lapique en Circlassica | Gtres

Y es que el circo ocupa un lugar especial en la vida de Cari, que ha reconocido su entusiasmo por este tipo de espectáculos y el cariño que siente por sus responsables: "Plan navideño y más que nada plan del circo, que los adoro a los dueños. El circo me encanta", ha confesado.

Además, ha insistido en que se trata de una afición que viene de lejos: "A mí me apasiona el circo, siempre me ha gustado". Una pasión que ahora comparte también con sus nietos, con quienes disfruta especialmente de este tipo de experiencias.

En los últimos meses, la empresaria también ha sorprendido con su faceta más divertida en las redes sociales, donde sus vídeos están consiguiendo llamar la atención y convirtiéndola en una auténtica influencer.

Preguntada por este inesperado éxito y por si es consciente de la repercusión que está teniendo, ha reaccionado con humor: "¿Te has dado cuenta a mi edad?". Incluso cuando le han comentado que podría llegar a quitarle el título a María Pombo, ha seguido la broma entre risas.

Cari Lapique también ha desvelado que sus nietos siguen muy de cerca esta nueva faceta digital y que disfrutan mucho viendo sus publicaciones: "Sí, claro que los ven, se mueren de risa", ha contado. Una muestra más de la complicidad que mantiene con los pequeños y de cómo Cari está viviendo una etapa en la que combina sus compromisos profesionales, su inesperada popularidad en redes sociales y, sobre todo, los momentos en familia.