Zendaya confirma que las tabi son el zapato de moda: así las lleva en cinco versiones diferentes

Si hay un tipo de zapato que está viviendo su mejor momento, ese es el tabi. Este polémico calzado de inspiración japonesa, reconocible por su característica puntera dividida que recuerda a una pezuña, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las tendencias de 2026. Aunque hay quienes lo aman y quienes no terminan de verlo, lo cierto es que ha conseguido conquistar a las amantes de la moda.

Su historia se remonta a 1989, cuando Martin Margiela presentó en su primer desfile unas botas de piel de becerro inspiradas en los tradicionales zapatos japoneses del siglo XV. Desde entonces, su diseño ha evolucionado y ha dado lugar a diferentes versiones, desde mocasines y zuecos hasta bailarinas, deportivas y zapatos de salón.

Estos modelos se han convertido en una de las opciones más populares del street style y también han conquistado a famosas como Zendaya, que ha hecho de las tabi uno de sus calzados favoritos. Así pues, repasamos los distintos modelos que tiene la actriz en su armario y algunos consejos para combinarlos. ¡Vamos a ello!

La colección de Zendaya

Aunque no hay dudas de que su colección es más extensa, son 5 los modelos que más luce la actriz. Unas propuestas que seguro te sirven de inspiración si aún te estás pensando si son o no para ti.

La primera opción son unas básicas en color marrón oscuro, que quedan bien con todo: vaqueros, pantalones de pinza e incluso faldas. En su caso, Zendaya, apuesta por un vestido blanco, un cárdigan gris oscuro y complementos marrones.

Otra opción que sigue la línea de básicos son las tabi en tono beige, un clásico que Zendaya incluye en su armario. Este tono favorece a cualquiera, puesto que es muy neutro y es fácil de combinar. La actriz las luce con un top con escote halter blanco y una falda de tiro alto en blanco roto.

Arriesgando un poco más, tenemos una versión de merceditas con la punta partida. Dos de las tendencias del momento unificadas en un mismo zapato. La actriz las tiene en negro, y las estiliza con unas bermudas negras, un tank top blanco y una sobrecamisa en verde oliva.

El cuarto modelo con el que presumido Zendaya en más de una ocasión tiene un componente especial: el terciopelo. Se trata de un modelo en color burdeos y con ese tejido tan hogareño, ideal para estas navidades. Ella las luce con vaqueros claros y una camiseta oversize blanca.

Finalmente, la opción más arriesgada es un modelo con tacón. En su caso, es en formato cuña, aunque son infinitas las opciones que puedes encontrar, adaptando el talón a tu gusto personal. Su calzado, en negro, lo combina con unos vaqueros con dobladillo, un top blanco, y una chaqueta de piel también negra.

No hay dudas de que Zendaya se ha coronado como la absoluta reina de este modelo de zapato, con todas estas opciones a la orden del día.

Muchas famosas los llevan

Aunque Zendaya se haya convertido en una de sus grandes abanderadas, no es la única famosa que ha caído rendida ante las tabi. Dua Lipa, Kylie Jenner y Rosalía también las han lucido en más de una ocasión.

Lo que durante años fue un diseño de nicho, reservado a los más entendidos en moda, se ha convertido en uno de los zapatos más buscados de la temporada. Eso sí, no deja indiferente a nadie.

Rosalía con una botas tabi | Gtres

Aun así, para quienes ya tienen un par, o varios, en su armario, las tabi son todo un objeto de culto, especialmente si llevan el sello de Maison Margiela, la firma que las popularizó. Aunque cada vez son más conocidas, no todas las marcas se atreven a incorporar este diseño a sus colecciones.