¿De dónde viene el nombre de Leonor? El motivo por el que Felipe VI y Letizia lo eligieron para la heredera

En las familias reales suele reinar la tradición. El rey Felipe VI se llama así en honor a su antepasado Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, mientras que la infanta Sofía lleva el nombre de su abuela paterna, la reina Sofía. Pero, ¿de dónde procede la elección para la princesa Leonor?

Cuando nació la primogénita de los monarcas, don Felipe declaró ante los medios que la recién nacida se llamaría Leonor "porque tiene muchos vínculos históricos y nos gustaba". Una decisión que conecta a la princesa de Asturias con grandes reinas e infantas del pasado.

Princesa Leonor | Gtres

Leonor de Aquitania (siglos XII-XIII)

Remontándonos muchos siglos atrás, encontramos a Leonor de Aquitania, una de las figuras más influyentes de la Edad Media. Fue reina consorte de Francia, por su matrimonio con Luis VII, y de Inglaterra, junto a Enrique II. Tuvo diez hijos entre ambos matrimonios, dos de los cuales llegaron a ocupar el trono inglés: Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra. Además de su papel político, destacó por su influencia en la vida cultural de las cortes europeas y por el protagonismo que tuvo en los asuntos de sus territorios.

Leonor de Plantagenet (siglos XII-XIII)

Una de las hijas de Leonor de Aquitania heredó su nombre y acercó la saga a la península ibérica. Con tan solo nueve años se acordó su matrimonio con Alfonso VIII, rey de Castilla, y se convirtió en reina consorte. Como digna descendiente de su madre, contribuyó a estrechar los vínculos culturales entre las cortes castellana y aquitana y tuvo un papel destacado en el impulso de las artes y la arquitectura. No obstante, la historia la recuerda también por ser madre de figuras fundamentales de la realeza europea, como Berenguela de Castilla y Blanca de Castilla, futura reina de Francia.

Leonor de Castilla (siglo XIII)

El nombre también se repitió entre las descendientes de Leonor de Plantagenet. Una de sus hijas, la infanta Leonor de Castilla, fue reina consorte de Aragón tras su matrimonio con Jaime I el Conquistador. Más adelante, otra Leonor de Castilla, la hija de Fernando III el Santo y nieta de Berenguela de Castilla, se convirtió en reina consorte de Inglaterra al casarse con Eduardo I.

Leonor de Aragón y Leonor de Alburquerque (siglos XIV-XV)

Entre los siglos XIV y XV también destacaron varias soberanas con este nombre en la Corona de Aragón. Una de ellas fue Leonor de Aragón, hija de Pedro IV el Ceremonioso y Leonor de Sicilia. Al casarse con el futuro Juan I de Castilla, contribuyó a sellar la paz entre ambos reinos.

Su hijo, Fernando I de Aragón, se casaría años después con Leonor de Alburquerque. Conocida como "la Ricahembra" por el extenso patrimonio que poseía en distintos territorios de la península, fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo. Tras el Compromiso de Caspe de 1412, su marido fue elegido rey de Aragón y ella pasó a ser reina consorte.

Leonor de Austria (siglos XV-XVI)

Otra figura clave es Leonor de Austria, primogénita de Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, y hermana mayor del emperador Carlos V. Admirada en las cortes europeas por su belleza, tuvo un importante papel diplomático al convertirse en reina consorte de Portugal tras casarse con Manuel I. Años después, tras enviudar, contrajo un segundo matrimonio con Francisco I de Francia, convirtiéndose también en reina consorte de este país.