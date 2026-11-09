La fiebre por el cashmere llega a las camisetas interiores: ¿es una buena inversión para el invierno?

El cashmere se ha convertido en uno de los tejidos más deseados cuando bajan las temperaturas. Suavidad, ligereza y capacidad para conservar el calor son algunas de las cualidades que han hecho de esta fibra natural un imprescindible del armario de invierno.

Tradicionalmente asociado a jerséis, bufandas y prendas de lujo, ahora también ha encontrado su hueco en una pieza mucho más básica: las camisetas interiores. Cada vez son más las firmas que apuestan por este tejido para diseñar prendas finas que se puedan llevar directamente sobre la piel y debajo de otras capas de ropa.

Una alternativa a las clásicas camisetas térmicas que promete mantener el calor sin añadir volumen ni renunciar a la comodidad. Pero, ¿realmente merece la pena invertir en ellas? En este artículo te contamos todos los detalles sobre esta prenda de cashmere y revelamos si realmente merece la pena invertir en ellas. ¡Vamos a ello!

Mujer con un poncho de cashmere | Pexels

Calor y comodidad sin volumen

Una de las principales ventajas del cashmere es su capacidad para proporcionar aislamiento térmico sin necesidad de recurrir a tejidos gruesos. Sus fibras naturales ayudan a conservar el calor corporal y permiten confeccionar prendas especialmente ligeras y agradables al tacto.

Esto resulta especialmente interesante en el caso de las camisetas interiores, ya que permiten abrigarse sin que se note demasiado debajo de una camisa, una blusa o un jersey ajustado. Además, el cashmere destaca por su transpirabilidad y por su capacidad para regular la temperatura, dos características que ayudan a mantener una sensación de confort durante el día.

Su suavidad es otro de sus grandes atractivos, y es que al tratarse de una fibra natural muy fina, ofrece un tacto delicado sobre la piel y convierte una prenda tan cotidiana como una camiseta interior en una pieza mucho más agradable de llevar.

¿Por qué son tendencia?

El auge de estas camisetas también tiene que ver con una nueva forma de entender el armario de invierno. Frente a las prendas voluminosas, cada vez se buscan más opciones versátiles que permitan jugar con las capas sin renunciar a una silueta estilizada.

En este contexto, el cashmere ha ido ganando protagonismo más allá de los clásicos jerséis de punto. Su presencia en prendas básicas demuestra que también puede tener cabida en el día a día y no únicamente en diseños asociados al lujo.

Cashmere | Pexels

Además, algunas marcas han acercado este tejido a precios más asequibles: Uniqlo, por ejemplo, cuenta con propuestas de camisetas interiores de la línea Heattech con cashmere, mientras que Intimissimi comercializa modelos que incorporan mezclas con modal. De esta manera, es posible encontrar alternativas a un precio no tan elevado como el que suelen exigir las prendas de cashmere puro.

Su delicadeza y mantenimiento

Sin embargo, no todo son ventajas. Aunque el cashmere destaca por su calidad y comodidad, también es una fibra delicada que requiere determinados cuidados para conservarse en buen estado.

Uno de sus principales inconvenientes es la aparición de bolitas o pilling. Se trata de un proceso habitual en este tipo de tejido, provocado por el roce y la liberación de pequeñas fibras. En una camiseta interior, que está en contacto directo con el cuerpo y sometida a la fricción de otras prendas, este desgaste puede hacerse especialmente visible.

Mujer con un jersey de cashmere | Magnific

A esto se suma su mantenimiento. Para evitar que pierda suavidad o se deforme, conviene seguir las indicaciones de lavado de cada fabricante y recurrir a programas específicos para prendas de lana o a lavados a mano cuando así se indique. Un cuidado algo más exigente que el de una camiseta térmica convencional.

¿Merece la pena invertir?

La respuesta depende, sobre todo, del uso que se le quiera dar. Si se busca una prenda especialmente suave, ligera y capaz de aportar calor sin añadir volumen, el cashmere puede ser una buena elección. Es una opción interesante para quienes priorizan la comodidad y quieren incorporar un tejido de calidad a sus básicos de invierno.

Ahora bien, si la intención es utilizarla a diario, lavarla con frecuencia y someterla a mucho roce, quizá no sea la alternativa más práctica. En ese caso, la lana merina o las mezclas de fibras naturales con materiales técnicos pueden ofrecer una mayor resistencia y facilitar el mantenimiento.

Las camisetas interiores de cashmere pueden ser un capricho funcional para los meses fríos, pero no necesariamente una inversión imprescindible. Su valor está en la comodidad y la ligereza que aportan, aunque conviene tener en cuenta que necesitan más cuidados que otras prendas pensadas para el uso diario.