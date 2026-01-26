¿Qué vaqueros me compro? Los modelos que son tendencia este 2026

Los vaqueros son, por definición, la prenda más atemporal de nuestro vestidor, pero cada temporada ciertos modelos reclaman su trono. Como no se trata de coleccionar todos los diseños existentes, la clave está en encontrar el que mejor sienta a tu silueta y apostar por él, sabiendo que en el mundo del denim todo vuelve. ¿Cuáles marcarán el paso este 2026? Los cortes rectos, el polémico tiro bajo y los volúmenes bombachos lideran la lista. Te contamos qué modelos arrasarán para que elijas tu próximo favorito.

El regreso del recto

El modelo recto será el rey absoluto del armario. Este año se lleva un corte más relajado que los clásicos pitillo de los años 2000: un ajuste cómodo, inspirado en los Cigarette Jeans de los 80. Son perfectos para looks casuales o para combinar con una blazer y botines de punta si buscas algo más arreglado. Tienen, además, un punto a favor para las chicas bajitas: al no llegar hasta el suelo, estilizan la figura y evitan que el bajo se estropee los días de lluvia.

Vaqueros rectos | Getty Images

Tiro bajo y maxi dobladillo

Para muchas, nuestra peor pesadilla se hace realidad: el tiro bajo vuelve con fuerza. Eso sí, las versiones de 2026 no son tan exageradas como las de los 2000 y se adaptan mucho mejor a todo tipo de siluetas.

Junto a este patrón —y también en los bootcut—, veremos el triunfo del cuffed o maxi dobladillo. Esta tendencia le da un toque original a un look básico de vaqueros y camiseta blanca, con la ventaja de que podemos conseguirlo nosotras mismas doblando el bajo del pantalón si nos queda largo.

Vaquero cuffed de tiro bajo | Getty Images

Bermudas vaqueras… también en invierno

Las bermudas vaqueras pisan fuerte más allá del verano. Combinadas con botas altas y un jersey oversized, se convierten en el look más inesperado y estiloso para los meses fríos de 2026. Hay infinitas maneras de llevarlas, pero la clave para que el conjunto funcione es que la prenda quede algo holgada, dándole ese aire despreocupado tan actual.

Bermudas vaqueras | Getty Images

Bombachos

Los bombachos, también conocidos como balloon o barrel jeans, seguirán entre nosotras, como mínimo, unos meses más. Se caracterizan por su volumen en la zona de la cadera y el muslo, estrechándose de nuevo en los tobillos para crear una silueta moderna y cómoda. Son la opción ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a un estilo trendy y algo más atrevido. Pero, como vemos en esta imagen, las prescriptoras de moda también saben como combinarlo para un outfit elegante.

Vaqueros bombachos | Getty Images

Bootcut y flare, con moderación

Los modelos bootcut y flare regresan, aunque sin exagerar el volumen de la campana. Estas siluetas tienen el poder de alargar visualmente la pierna y aportar equilibrio a la figura, especialmente si se combinan con tacones o botines. El secreto este 2026 está en la discreción: evita los modelos demasiado acampanados y apuesta por las aberturas sutiles. Han sido, son y serán, los vaqueros más favorecedores.

Vaquero tipo flare | Getty Images

¿Con cuál te quedas?