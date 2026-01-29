Esto es lo que tienes que tener en tu armario para vestir como una Copenhagen girl

Estamos en plena Semana de la Moda en la capital danesa y Copenhague vuelve a ser el epicentro del street style. Durante unos días, sus calles se transforman en una pasarela donde los looks más atrevidos se cuelan en Instagram.

Aquí el color manda, las mezclas imposibles funcionan y la personalidad es la clave. Las invitadas arriesgan con estampados, texturas y volúmenes sin miedo, creando estilismos que no buscan gustar a todo el mundo, sino destacar.

Y, como siempre, la sostenibilidad va de la mano de la moda, y es que la escena local demuestra que se puede ser creativa, consciente e ir con prendas en tendencia a la vez.

A continuación, te presentamos las cuatro claves de looks para convertirte en una total Copenhague girl. Estas son las prendas y los trucos que pueden faltarte a la hora de lucir outfit.

Chica vestida al estilo Copenhague girl | Getty Images

Los total look

Apostar por un conjunto en el que la parte de arriba y la de abajo van a juego es la forma más rápida de elevar cualquier outfit y demostrar que sabes jugar en la liga del street style, como las auténticas Copenhague girls.

El truco de esta opción es sencillo: dejar que el conjunto hable por sí solo y después rematarlo con accesorios que destaquen sobre la uniformidad del look. La gracia está en que las prendas comparten color o estampado.

Chica vestida con total look al estilo Copenhague girl | Getty Images

Los complementos hacen el resto del trabajo. Un bolso especial, unas gafas con personalidad o unos zapatos llamativos rompen la armonía del total look de forma sutil y consiguen que el resultado final no se vea plano, sino lleno de estilo.

El crochet

Las prendas de crochet se han convertido en piezas clave que lo han cambiado todo en el panorama de la moda. Vestidos, tops o conjuntos tejidos a mano se cuelan en los looks más potentes del street style porque aportan textura y ese aire artesanal que encaja a la perfección con la estética nórdica.

Además, elegir crochet es sumar personalidad al outfit casi sin proponérselo. Es una forma de demostrar que lo hecho a mano también puede ser tendencia, sofisticado y actual.

Chica vestida con crochet al estilo Copenhague girl | Getty Images

En la Fashion Week de Copenhague lo hemos visto claro: las expertas en moda lo combinan sin miedo. Crochet con sastrería, con denim o incluso con piezas de aire festivo. Porque, una vez más, el contraste es la clave para que el look funcione.

Los brillantes

En el otro extremo del minimalismo, las lentejuelas conquistan los looks de nuestras danesas favoritas. Lejos de reservarlas solo para la noche, las Copenhagen girls las llevan a plena luz del día en faldas, tops o incluso trajes.

La clave, como siempre, está en el contraste: lentejuelas combinadas con prendas básicas o incluso piezas deportivas. Así el efecto glam se equilibra y el resultado no es excesivo, sino actual, relajado y con mucha actitud.

Chica vestida con lentejuelas al estilo Copenhague girl | Getty Images

La magia de las chaquetas

Perfectas para rematar cualquier estilismo, las chaquetas se convierten en las auténticas protagonistas del look. Son esa prenda que lo cambia todo, ya que funcionan igual de bien con pantalones de vestir que con vaqueros, con vestidos fluidos o con faldas largas.

En Copenhague triunfan las chaquetas con personalidad, es decir, con estampados potentes, hombreras marcadas, mangas abombadas y detalles que no pasan desapercibidos, como hebillas o botones joya.

Chica vestida con una chaqueta al estilo Copenhague girl | Getty Images

Así pues, estas son las claves para vestir como una Copenhague girl: apostar por prendas con personalidad, jugar con el contraste y las capas, mezclar lo artesanal con lo sofisticado y no tener miedo a destacar.