Muchos hombres siguen llevando este tipo de pantalón y es un error, según un experto en moda

Una de las características que definen a la moda es que funciona en ciclos. Lo que ahora es tendencia, dentro de unos años puede parecernos un error monumental, un sinsentido estético que no entendemos cómo pudo gustarnos en su momento.

Si recuperas fotos de algunos años atrás, seguramente te verás vestido de tal manera que pienses "¿¡dónde iba yo con eso!?", pero ten en cuenta que entonces era lo más y visto desde ahora, pues seguro que no dudarías en dejar aquellas prendas en el fondo del armario y olvidarte de ellas.

Algo muy parecido está pasando ahora con un tipo de pantalón que muchos hombres y expertos en moda han llevado orgullosos hasta que la moda ha dado un giro. Estamos hablando de los pantalones super skinny que, hace un tiempo, fueron la tendencia. Como sabrás, este es un tipo de pantalón muy ceñido al cuerpo, desde la cadera hasta el tobillo, que resalta la silueta, sobre todo, las piernas. Se llevaban con zapatillas, botas, blazers, camisetas oversize... Durante esos años, cuanto más ajustados eran los pantalones, mejor.

Chico con pantalones super skinny | Freepik

Sin embargo, todo esto ha cambiado y ahora se considera que llevarlos es un error estético. Así lo cree Sergio Meca, experto y consultor en moda que, en un vídeo en su cuenta de Instagram (@sergiomeca_), ha dejado clara su opinión y ha confesado que "yo también estuve ahí... y tú también puedes salir".

"Uno de los errores que más veo a diario"

Sergio empieza así su vídeo y propone un juego a sus seguidores: ¿Qué pasaría si "dos de los hombres más atractivos del planeta" como Richard Gere y Brad Pitt llevaran pantalones super skinny? El experto también se pregunta si Tommy Shelby, protagonista de la serie Peaky Blinders, "hubiese sido más respetado si hubiera llevado estos pantalones".

Asimismo, compara una foto del actor y exluchador Dwayne Johnson con "un look impecable" con un montaje en el que lleva pantalones superajustados, una prenda que, para él, "arruina" el look.

Todo esto le sirve a Sergio para hacer la siguiente reflexión: "Ser guapo es cuestión de suerte, lo eres o no lo eres. Pero ser atractivo es otra cosa y eso sí lo puedes conseguir". Y es que elegir bien la ropa influye -y mucho- en cómo nos perciben los demás y en cómo nos sentimos nosotros mismos. Un buen corte, una silueta acorde al momento y un poco de criterio pueden hacerte ver más atractivo, más moderno o, simplemente, más cómodo.

Si nos fijamos en los comentarios, veremos mensajes a favor y en contra de lo que dice. Entre los primeros, podemos leer "Totalmente, no skinny jeans", "Me muero de la risa cuando veo un tipo con esos pantalones se ven tan ordinarios" o "¡¡¡Buenísimos los ejemplos!!!".

En el campo contrario, hay quien discrepa y prefiere "ajustado que saco de patatas" y quien le pregunta a Sergio "¿qué te han hecho los pantalones skinny? Mejor aprende a combinarlos en vez de estar arremetiendo contra una prenda". También hay quien piensa que "no es solo el tipo de pantalón lo que define la elegancia, sino la forma cuerpo y lamentablemente pantalones anchos no es un lujo que nos podemos dar los bajos". Y es que para gustos, colores.