Chaquetas bomber en rebajas: los modelos de Zara que arrasan este invierno

Las chaquetas bomber se han convertido en uno de los básicos más versátiles del armario y, temporada tras temporada, vuelven a colarse entre las cazadoras más buscadas. Son cómodas, estilosas y fáciles de combinar con cualquier prenda de nuestros armarios; funcionan igual de bien con vaqueros y zapatillas que con vestidos o looks más arreglados.

Ahora que las rebajas de invierno de Zara acaban de empezar, es el momento perfecto para fichar este tipo de chaqueta a mejor precio. Desde diseños clásicos hasta versiones más sofisticadas o con estampados tendencia, repasamos todas las cazadoras estilo bomber que puedes encontrar en el buque insignia de Inditex y que prometen elevar tus looks sin esfuerzo.

De cuadros (y disponible en set)

Una de las bombers más elegantes y femeninas de las rebajas es esta de cuadros en tonos granate, con cuello solapa y tejido combinado con efecto piel. Es de esas cazadoras capaces de transformar cualquier look básico en uno con estilo. Su precio original era de 45,95 euros y ahora puedes conseguirla por 27,57 euros.

Bomber de cuadros | Zara

Lo mejor es que cuenta con una falda pantalón a juego para llevar el conjunto completo, actualmente rebajada a 15,57 euros y a punto de agotarse.

Estilo denim

Otra de las opciones interesantes en rebajas es esta bomber estilo denim de cuello subido, una de las grandes tendencias de la temporada. Destaca por detalles como los acabados con trabillas o el bajo fruncido, que le aportan un aire más cuidado y de calidad. Antes costaba 39,95 euros y ahora está disponible por 23,97 euros.

Bomber tipo denim | Zara

Con cuello efecto pelo

Si eres friolera, esta bomber de Zara con cuello solapa y aplicación efecto pelo extraíble es una apuesta segura. Funciona como dos chaquetas en una y, además, su bajo ajustable con cordones permite adaptarla a distintos estilos. Su precio original era de 59,95 euros y ahora, con el descuento aplicado, cuesta 35,97 euros.

Bomber cuello efecto pelo | Zara

Estilo tweed

Para quienes buscan una opción más sofisticada, esta bomber con hilo metalizado que simula el tejido tweed es una de las más especiales de la selección. Es elegante y atemporal, pero también muy tendencia gracias al cuello subido y las trabillas con botón en los hombros. Antes costaba 49,95 euros y ahora se puede comprar por 29,97 euros.

Bomber tipo tweed con hilo metalizado | Zara

De ante y con capucha

Para terminar, no podían faltar las bombers efecto ante. En las rebajas de Zara hay varias opciones, pero esta con capucha es ideal para los días de más frío y perfecta para hacer layering con un abrigo encima. Su precio original era de 39,95 euros y ahora está disponible por 27,96 euros.

Bomber efecto ante con capucha | Zara

Si ninguna de estas te convence, siempre puedes encontrar muchas más opciones buscando "bomber" en el apartado de rebajas de Zara.