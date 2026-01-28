El desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París reunió a un elenco de lujo: Dua Lipa, Penélope Cruz, Nicole Kidman… y también Carlota Casiraghi, quien acudió acompañada de Carole Bouquet, su exsuegra.

A pesar de que Carlota y Dimitri Rassam finalizaran su matrimonio a finales de 2023, la aristócrata y la actriz francesa demostraron que el vínculo familiar permanece gracias a Balthazar, el hijo de Carlota y Dimitri nacido en 2018. Frente a las cámaras, ambas posaron sonrientes, reflejando complicidad y cordialidad.

Carlota Casiraghi y su ex suegra, Carole Bouquet

Carlota se atreve con el color Pantone 2026

Para el desfile, Carlota, embajadora de la maison, eligió un vestido en Cloud Dancer, el color Pantone de 2026, descrito como "un susurro de tranquilidad y paz". La pieza, de la colección Spring-Summer 2025 de Chanel, es un vestido midi de tweed con manga larga, bajo deshilachado y detalles de flores con abalorios que le dieron un toque delicado y elegante.

El look se completó con zapatos bicolor clásicos de Chanel, cabello suelto y maquillaje muy natural, que hicieron que muchos la señalaran como una de las mejor vestidas del desfile.

Curiosamente, el mismo diseño fue lucido por Rosalía en noviembre de 2025 durante la promoción de su disco Lux en el Show de Jimmy Fallon, lo que nos demuestra que una misma pieza puede encajar con varios estilos.

Carlota Casiraghi

Carole Bouquet, muy Coco Chanel

Por su parte, Carole Bouquet apostó por un total look negro, compuesto por pantalón de vestir, blusa y un abrigo largo de paño con botones adornados con brillantes y el logo de Chanel en el centro. Completó el estilismo con un triple collar de perlas y un maquillaje glowy con labios rojos. Todo muy Coco Chanel.

Carole Bouquet

Una familia unida pese a la separación

Carlota y Dimitri mantuvieron una relación de siete años, cinco de ellos como matrimonio. Tras la separación, Dimitri reconoció en Paris Match que no considera su unión con Carlota un "fracaso", sino "una fuerte historia de amor", mostrando respeto y gratitud por lo compartido.

Este gesto de madurez también se refleja, como vemos, en la relación que mantienen Carlota y Carole, donde la cercanía y el cariño siguen presentes, especialmente por el bienestar del pequeño Balthazar.

Carlota Casiraghi se estrena como autora

Carlota Casiraghi pasa estos días en París emocionada por lo que está por venir: su primera novela en solitario, La fêlure (La grieta), saldrá a la venta el 29 de enero. La obra, muy personal, aborda la fragilidad y los quiebres de la vida desde una mirada reflexiva y sensible, explorando la identidad femenina y la introspección.

La portada rinde un pequeño homenaje a su abuela, Grace Kelly, conectando el proyecto con la tradición literaria de su familia y reflejando años de interés de Carlota por la filosofía y la cultura contemporánea.