Gris, azul y rojo: Letizia, Leonor y Sofía con trajes de Mango, Boss y Tommy Hilfiger

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado esta mañana las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Hotel Reconquista de Oviedo. Un encuentro con los galardonados en el que los cuatro han apostado por una imagen coordinada que no ha pasado desapercibida: todos de traje, impecables y perfectamente conjuntados.

Familia real en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Letizia recupera su clásico gris de Mango

La reina Letizia ha vuelto a confiar en su traje gris de Mango, de la línea Selection, que ya había estrenado el año pasado. El conjunto incluye una americana larga y entallada con doble botonadura y un pantalón flare con bolsillos laterales y cierre oculto.

En los pies, ha apostado por la comodidad sin renunciar a la elegancia con los zapatos Babies Paula de Sézane en negro charol, de tacón medio y cuadrado. El bolso, su inseparable Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, ha completado un look de fondo de armario con el que nunca falla.

En cuanto al peinado, en esta ocasión ha elegido llevar el pelo suelto con raya al lado. Y el maquillaje: sombras y polvos bronceadores en tonos tostados, rematados con un lip gloss que aporta luminosidad al rostro.

Letizia en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Leonor y su azul de confianza

La princesa Leonor ha vuelto a apostar por su color fetiche: el azul oscuro. Su traje de Hugo Boss —que ya le vimos en su primer viaje oficial a la comunidad foral— combina americana cruzada, chaleco y pantalones rectos, todos con una discreta raya diplomática que aporta sofisticación al atuendo.

El estilismo se acompaña de zapatos de tacón bajo y ancho a juego y de accesorios muy personales: pendientes de aro dorado de CXC, que también ha lucido su madre en otras ocasiones, y su anillo favorito Gravity de PDPAOLA.

El pelo lo ha llevado liso, con raya al medio, y su maquillaje —bastante similar al de su madre pero en tonos más rosados adaptados a su tez más pálida— ha completado un look elegante y armonioso.

Leonor en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Sofía, con rojo vibrante de Tommy Hilfiger

La infanta Sofía, por su parte, ha optado por la vestimenta más llamativa. Ha estrenado un traje rojo de la colección The Sofia Capsule de Tommy Hilfiger que, aunque por un momento lo hemos pensado, no lleva su nombre, sino el de la influencer y modelo estadounidense Sofia Richie, quien ha colaborado con la marca. La americana de doble botonadura con botones dorados en relieve y el pantalón de tiro alto con pinzas aportan un aire muy sofisticado a la menor de la familia.

La infanta ha optado por zapatos planos destalonados en tono nude y el pelo liso con raya al medio, con ligeras ondas en los mechones frontales. Su maquillaje seguía la línea del resto de la familia, pero con labios mate.

Sofía en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Reciclar look en la era del fast fashion

Una de las grandes lecciones de estilo que deja la familia real es su capacidad para reciclar prendas. Letizia y Leonor han demostrado que repetir traje no resta elegancia, sino que, al contrario, transmite coherencia, estilo y responsabilidad. En una época donde el fast fashion es protagonista, la Casa Real nos recuerda que la moda sostenible y consciente también puede ser sinónimo de elegancia y glamour.