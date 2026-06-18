Los básicos de armario de verano a los que recurrir cuando no sabes qué ponerte

Los básicos de un buen fondo de armario siempre son los mismos: un vaquero que te siente bien, una camiseta básica de algodón, una americana negra y alguna prenda más. Pero, ¿qué pasa con esos armarios cápsula cuando llega el verano? Algunas de nuestras prendas fetiche quedan en un segundo plano tras el cambio de armario y toca encontrar esos básicos que funcionan en época estival y que nos sacarán de cualquier apuro estilístico a temperaturas de 30 a 40 grados.

El top de tirantes

Un top blanco básico de tirantes es la versión estival de la camiseta básica de manga larga o corta que tanto nos ha costado encontrar durante el invierno. En este caso, los patrones suelen ser mucho más ajustados y, al ser de tirantes, no es tan difícil dar con un diseño que le siente bien a tu cuerpo.

Las de tipo halter, con espalda de nadador o incluso las últimas novedades con cuello de pico son ideales para combinar tanto en looks de diario como en otros más formales.

Top básico | Getty Images

El pantalón de lino

Un pantalón de lino, o de mezcla, es el vaquero del verano. Son fluidos, frescos, cómodos y aportan ese aspecto mediterráneo tan buscado en los estilismos estivales. Se han convertido en la prenda de abajo más versátil, sobre todo si optamos por tonos neutros como el blanco, el beige, el marrón o el negro.

En las últimas temporadas han salido opciones de lo más variadas en las tiendas, destacando las colecciones que incluyen opciones para chicas petite, ideales para usarlos directamente sin necesidad de tener que arreglarles el bajo.

Pantalón de lino | Getty Images

La maxifalda

Otro imprescindible para el armario cápsula de verano es una falda larga. Para esos días en los que te apetece lucir un aire un poco más romántico y arreglado, esta prenda es un acierto seguro.

Se puede llevar con sandalias planas y un top básico, o elevarla con unos tacones y una blusa más especial. Sea como fuere, será tu mejor aliada esos días en los que te apetece darle un plus a tu vestimenta. Puedes elegir una opción más básica, como la típica de color blanco, o decantarte por algún estampado floral o de cenefas con el que te sientas favorecida. Eso sí, huye de las que sean demasiado estridentes o de tendencia extrema, ya que seguramente las terminarás aborreciendo.

Maxifalda | Getty Images

La camisa ligera

Para soportar el aire acondicionado en la oficina o las noches frescas, una camisa oversize de lino u otro material ligero es otro básico indispensable en el guardarropa. Es la prenda de abrigo ideal para el verano, ya que mantiene intacta esa vibración de look veraniego pero te protege eficazmente de la brisa fresquita.

Camisa ligera de verano | Getty Images

El vestido largo

Un vestido de un largo (o midi) es otra inversión obligatoria. Busca especialmente ese corte que realce tu figura y, cuando encuentres uno que te haga sentir con ganas de comerte el mundo, hazte con él. Será la solución perfecta para esos días en los que sufres el clásico drama de no saber qué ponerte: con una única prenda tendrás el estilismo del día completamente resuelto.

Esta temporada se llevan mucho los de tiro bajo y los de torso ajustado con tela tipo nido de abeja pero, insistimos, lo más importante no es seguir la moda actual a rajatabla, sino elegir ese vestido que encaja al cien por cien con tu estilo y con tu cuerpo.

Vestido largo | Getty Images

La blusa romántica

Por último, la alternativa perfecta a la camisa de invierno es la blusa. Diseños con bordado suizo, encajes o blondas se convierten en esa prenda delicada y especial ideal para resolver cualquier look más formal.

En cuanto a los accesorios para rematar el verano, recuerda que no te puede faltar un buen capazo de rafia, unas gafas de sol de calidad (en negro o marrón) y unas sandalias planas cómodas.