Las diademas y coleteros de rafia, el accesorio que sustituye al sombrero este verano

El ambiente ya huele a verano, y es que ya hemos pasado el ecuador del mes de junio. El calor y las temperaturas altas han hecho que nuestro armario también cambie al completo, dejando atrás los jerséis y vaqueros largos para dar la bienvenida a los tejidos más frescos.

Con esta estética veraniega también decimos hola a muchos tejidos y materiales como el lino. Aunque si hay un material que destaca por encima del resto en esta etapa del año, este es la rafia.

Como cada verano, este elemento vuelve a aparecer en todos los escaparates, como es habitual. Pero, al igual que todo en la vida, se ha transformado. Ha dejado de ser un material único para capazos y se ha convertido en protagonista en diademas y coleteros.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de esta nueva tendencia, el por qué serán un elemento clave en los looks y cuál es la esencia que los hace tan magnéticos, siendo el complemento perfecto para este verano 2026.

Rafia de distintos colores | Pexels

Por qué son la clave

Cansadas de recurrir siempre al sombrero para incorporar la rafia a sus estilismos, las amantes de la moda han encontrado en las diademas y los coleteros de este material la alternativa perfecta. Estos accesorios llegan para ofrecer una opción más cómoda, ligera y versátil, manteniendo intacta la esencia natural y veraniega de la rafia.

Además de enmarcar el rostro y aportar un toque especial al peinado, consiguen elevar cualquier look con un aire relajado y sofisticado. Ya sea en una coleta baja, un moño desenfadado o con el cabello suelto, estas piezas aportan el mismo efecto que un sombrero, pero de una forma más sutil y fácil de integrar en el día a día. Todo ello sin perder el valor artesanal y la calidez que caracterizan a este material.

Su esencia

La clave de esta tendencia reside en su capacidad para combinar personalidad y sencillez en un mismo accesorio. Se trata de piezas con carácter, capaces de captar la atención sin resultar excesivas, gracias a sus acabados naturales y a su inspiración artesanal.

Rafia | Pexels

Por eso, se han convertido en uno de los imprescindibles del verano. En una época del año en la que las altas temperaturas invitan a apostar por recogidos cómodos y funcionales, las diademas y coleteros de rafia aportan un extra de estilo a cualquier peinado. Con ellos, una simple coleta, un moño bajo o unas trenzas adquieren un aspecto mucho más cuidado, elegante y estético, demostrando que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.

Sombrero casquete

Teniendo en cuenta el material del que estamos hablando, repasamos una de las tendencias que se ha apoderado de la primavera y que seguirá conquistando el verano: el sombrero casquete de rafia.

Este complemento, caracterizado por su diseño ligero y su estética artesanal, tiene la capacidad de elevar cualquier look sencillo con un toque natural y sofisticado. Así lo hemos comprobado en el mundo de las influencers de moda, donde se ha convertido en una pieza imprescindible para completar los outfits de la temporada.

Su versatilidad permite combinarlo tanto con vestidos fluidos y conjuntos de lino como con estilismos más urbanos, aportando siempre un aire relajado y mediterráneo. Además, la rafia, gracias a su ligereza y transpirabilidad, lo convierte en el accesorio perfecto para los días de calor.