Las sandalias planas que serán tendencia este verano: de dedo, pala o cangrejeras

Este verano, el calzado que llevemos será cómodo. Así de fácil. La tendencia absoluta de la temporada son las sandalias planas: desde las clásicas de dedo hasta las versátiles tipo pala, sin olvidarnos de las míticas cangrejeras que, cada cierto tiempo, vuelven con fuerza a nuestros armarios.

Desde la firma alicantina de calzado Hispanitas señalan que el auge de este tipo de zapatos se debe a que "no solo son funcionales, sino que, desde que la moda comenzara a apostar por la comodidad como característica imprescindible de los looks, se han consagrado como las predilectas de estilistas, expertas y las mujeres que más inspiran en estilo".

Repasamos los cuatro modelos clave que más estamos viendo en el street style y con los que podrás crear los estilismos más frescos del verano.

Sandalias de dedo

Dentro de las tendencias de calzado de este verano, las sandalias de dedo son las reinas indiscutibles. De hecho, cuanto más se parezcan a las tradicionales chanclas de playa, más rollo y personalidad añadirán a cualquier conjunto urbano.

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Como ya adelantamos, el color rojo es el más buscado para aportar ese favorecedor toque de contraste o pop of red, aunque cualquier sandalia de dedo en tonos neutros o vibrantes desprenderá ese aire fashion que tanto buscamos.

Lo mejor de esta moda es que se llevan absolutamente con todo: desde vestidos fluidos hasta trajes de chaqueta de lino para ir a la oficina.

Sandalias de pala

Las sandalias tipo pala son otro gran acierto seguro para los meses de calor. La inspiración abarca desde los diseños de estética limpia -como el icónico modelo Oran de Hermès- hasta opciones más detalladas que incorporan elementos metálicos, hebillas o texturas trenzadas.

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Este calzado tiene el superpoder de aportar un plus de elegancia instantánea a cualquier outfit. Combinadas con un vestido largo de punto o con un pantalón fluido, encajarán perfectamente para una cena de verano o un evento sofisticado junto al mar.

Cangrejeras

Las cangrejeras son todo un clásico. Es un calzado que despierta pasiones y odios a partes iguales, pero lo que es innegable es que aporta una sujeción y un equilibrio inigualables gracias a sus tiras entrelazadas.

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Este año conviven versiones muy diversas: desde las de acabado plástico (estilo jelly) para planes informales hasta las sofisticadas propuestas de piel de inspiración romana. Son, sin duda, un fondo de armario en el que merece la pena invertir, ya que su regreso a la primera línea de la moda siempre es cíclico.

Tendencia jelly

Otra de las grandes novedades de la temporada es el calzado jelly. Hablamos de esas bailarinas y sandalias de goma con efecto translúcido que nos recuerdan irremediablemente a las que utilizábamos durante nuestra infancia.

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Son elásticas, divertidas y repelen el agua, lo que las convierte en la opción ideal para las jornadas de playa o piscina. No obstante, cabe recordar que están fabricadas con materiales sintéticos, por lo que quizás no sean las más indicadas para caminatas interminables a 40 grados a pleno sol. Aun así, son perfectas para dar un toque nostálgico y único a tus looks más relajados.