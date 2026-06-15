Casquete de ganchillo, el accesorio del verano por su versatilidad, personalidad y su aire artesanal chic

Ligero, versátil y con un inconfundible aire boho chic, el casquete de ganchillo, también conocido como mesh hat, se ha convertido en el complemento estrella de la temporada de verano.

Su diseño de tejido calado, elaborado con hilos finos, ha conquistado tanto a las amantes de la moda como a las firmas de fast fashion, que ya han incorporado sus propias versiones a las colecciones de verano.

Inspirado en la estética artesanal y el espíritu relajado de los años setenta, este accesorio destaca por su capacidad para adaptarse a todo tipo de looks. Desde días de playa hasta festivales de música o planes del día a día, aportando un toque desenfadado con mucho estilo.

El auge de la moda artesanal

La creciente popularidad del mesh hat responde, en parte, al interés por las piezas hechas a mano y los acabados artesanales. En un momento en el que la moda busca cada vez más la autenticidad y la personalización, los tejidos de ganchillo han recuperado protagonismo.

Mujer con un casquete de ganchillo | Getty Images

El casquete de ganchillo combina la tradición de las técnicas de crochet con una estética más moderna, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan accesorios con una historia detrás y con algo de personalidad. Además, su estructura calada permite una mayor transpiración, lo que lo convierte en un aliado ideal para los meses de calor.

Un accesorio muy versátil

Una de las claves de su éxito es su versatilidad, ya que este complemento encaja tanto en estilismos de día como de noche y se adapta a la perfección a diferentes planes.

En planes de verano, funciona como un complemento original que aporta carácter y frescura al outfit. En los festivales, aporta ese toque bohemio que caracteriza este tipo de eventos. Y en entornos urbanos, es capaz de transformar un conjunto básico de camiseta y vaqueros en un look con identidad propia.

Mujer con un casquete de ganchillo | Getty Images

Además, su ligereza lo convierte en una opción cómoda para llevar durante horas sin cansarse, pero, en caso de hacerlo, tiene un tamaño tan pequeño que es muy fácil que quepa hasta en un bolso.

Materiales y detalles que marcan tendencia

Los modelos más buscados están confeccionados en algodón, un material fresco e ideal para el uso diario. Para quienes buscan una opción más sofisticada, las piezas elaboradas en viscosa o seda aportan un ligero brillo que las hace perfectas para looks nocturnos más arreglados.

Mujeres con un casquete de ganchillo | Pexels

La personalización de los casquetes también juega un papel importante, con elementos como lentejuelas, charms metálicos o hilos de purpurina. Estos detalles añaden un toque distintivo y elevan el diseño para salir un poco de lo más básico.

El fenómeno DIY

El éxito del casquete de ganchillo ha llevado a numerosas marcas de moda, como Inditex, a lanzar sus propias versiones de este accesorio. Sin embargo, su esencia artesanal también ha impulsado el interés de las propias interesadas a hacerlo ellas mismas.

Para quienes disfrutan del universo do it yourself, el mesh hat se ha convertido en uno de los proyectos de ganchillo más populares del momento. Existen numerosos tutoriales que explican cómo confeccionarlo mediante técnicas básicas como las cadenetas, el medio punto o las varetas, permitiendo crear una pieza única y totalmente personalizada.