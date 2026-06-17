Andrea Molina espera su primer hijo junto a Juan Fernández y convertirá en abuelos a Lydia Bosch y Micky Molina

Andrea Molina espera su primer hijo junto a su pareja, el músico Juan Fernández Castaño. Una noticia que convertirá a Lydia Bosch y Micky Molina en abuelos por primera vez y que llega en uno de los momentos más estables y felices de la vida de Andrea.

Andrea Molina | Gtres

Andrea se encuentra a punto de cumplir el tercer mes de embarazo y tanto ella como Juan están viviendo esta nueva etapa con enorme ilusión. La llegada del bebé está prevista para finales de este año y supondrá un importante cambio para una pareja que acaba de celebrar diez años de relación.

A sus 34 años, Andrea Molina ha desarrollado su carrera profesional entre la interpretación, el modelaje y la organización de eventos. Siempre discreta con su vida privada, ha mantenido una sólida relación con el guitarrista de la banda Marlon, con quien comparte su vida desde hace una década.

De hecho, hace apenas unos meses la propia Andrea celebraba públicamente en sus redes sociales su décimo aniversario junto a Juan Fernández, con una romántica declaración sobre todo lo vivido juntos durante estos años. Una relación muy estable que ahora da un nuevo paso con la llegada de su primer hijo.

La noticia también supone una enorme alegría para Lydia Bosch, que mantiene una relación muy estrecha con su hija. Madre e hija han presumido en numerosas ocasiones de la complicidad que las une y no han dudado en compartir públicamente el cariño y la admiración que sienten la una por la otra.

Así, Andrea Molina y Juan Fernández se preparan para vivir uno de los momentos más especiales de sus vidas mientras Lydia Bosch y Micky Molina cuentan ya los meses para conocer al que será su primer nieto.