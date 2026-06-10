La fiebre del efecto pareo: la tendencia del verano que ya llevan Penélope Cruz y la reina Letizia

Penélope Cruz, la reina Letizia y todo tu feed de Instagram están luciendo un pañuelo en la cintura. La fiebre por este accesorio ha alcanzado su punto más alto este verano y promete convertirse en el auténtico uniforme de la temporada.

La tendencia de colocar un trozo de tela en formato triangular encima de la cadera ha dado un paso más allá. Ahora las marcas, desde las firmas de alta costura hasta el gigante Inditex, lanzan sus prendas con este efecto pareo tan favorecedor ya incorporado.

El aplaudido diseño de Chanel que Penélope Cruz defendió en Cannes

Una de las celebridades que mejor ha demostrado lo favorecedora que es esta silueta es Penélope Cruz. En su paso por el Festival de Cine de Cannes 2026, la oscarizada actriz eligió un sofisticado look de día protagonizado por un vestido midi de Chanel. El diseño destacaba por una falda con varios volantes en cascada y un sutil efecto pareo en la cintura que incorporaba un detalle blanco.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

La pieza, de lo más chic, pertenece a la colección Crucero 2027 de la maison, presentada el pasado mes de abril en Biarritz. Esta propuesta, la primera de Matthieu Blazy al frente de la firma, incluye varios estilismos con este corte estratégico que estiliza de inmediato, ya que crea el efecto visual de una cintura más estrecha y realza la silueta de reloj de arena.

La reina Letizia dicta sentencia con su prenda favorita de lino

Una de las pioneras en sumarse a esta corriente fue la reina Letizia el verano pasado durante el Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Allí estrenó un aplaudido diseño de lino blanco, de largo midi y manga casquillo firmado por la marca italiana Mantú, que llamaba la atención por un original panel triangular en la cintura.

Reina Letizia en la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest | Gtres

Tanto le gustó el resultado que hace solo unos días lo recuperaba para pasear junto al rey Felipe y los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco por el Real Jardín Botánico, con motivo de la inauguración de las exposiciones conmemorativas por los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Como ya sabemos, en cuestiones de estilo, lo que lleva la reina dicta sentencia en el armario nacional.

Charlène de Mónaco con la reina Letizia en el Real Jardín Botánico de Madrid | Gtres

La fórmula favorita de las creadoras de contenido

Las influencers españolas también han integrado con éxito el pañuelo en sus últimas compras. Laura Escanes, por ejemplo, decidió añadir un pañuelo directamente sobre su vaquero para darle un giro de tendencia total a su look para el concierto de Bad Bunny.

Por su parte, Sara Baceiredo optó por una versión muy original a través de una camisa con nudo lateral que simulaba el tejido cayendo de forma triangular sobre el pantalón.

Dónde conseguir la prenda clave de la temporada

Aunque recrear esta moda es tan fácil como rescatar un pañuelo que ya tengas en casa y anudarlo a la cadera, las tiendas de moda accesible ya cuentan con opciones ideales con el efecto pareo integrado.

En Mango, por ejemplo, puedes encontrar un vestido blanco evasé de estilo rústico muy similar al de la reina Letizia por 59,99 euros.

Vestido de Mango | Mango

Si prefieres optar por la comodidad, Zara propone un pantalón fluido texturizado con un bajo multiposición que se puede transformar en bombacho por 25,95 euros.

Pantalón de Zara | Zara

Este verano queda claro: el pareo ha abandonado definitivamente la playa para conquistar el asfalto.