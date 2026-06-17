Eugenia Martínez de Irujo evita hablar del novio de su hija, Tana Rivera: su respuesta cuando le preguntan por él

Eugenia Martínez de Irujo ha sido una de las invitadas a la celebración del 25 aniversario de El Confidencial, un evento que ha reunido a numerosas personalidades del mundo social, empresarial y cultural.

Narcís Rebollo, Blanca Paloma, Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Guillén Cuervo | Gtres

A la salida del evento, la hija de la duquesa de Alba se ha mostrado, como siempre, cercana y sonriente con la prensa, asegurando que había disfrutado mucho de la fiesta: "Ha estado estupendo, la verdad. Un rato muy agradable".

Eugenia Martínez de Irujo a la salida del 25 aniversario de El Confidencial | Gtres

Durante la noche, Eugenia ha coincidido con numerosos invitados, entre ellos Andrés Roca Rey, actual pareja de su hija, Tana Rivera. Precisamente por ello, la prensa no han dudado en preguntarle por el torero y por el buen momento que atraviesa su hija con el.

Lejos de esquivar la pregunta, la aristócrata ha respondido con su característico sentido del humor. Cuando le han comentado qué le parece el torero de novio para su hija, Eugenia ha preferido destacar los atributos de su marido, Narcís Rebollo: "Yo estoy encantada yo con mi marido, que estoy fascinada".