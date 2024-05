¿Qué es el bordado suizo? Búscalo para ser la más elegante este verano

Las modas resurgen a lo largo de los años, y lo hemos podido ver con distintos estilos y tipos de prendas. Aunque los bordados nunca hayan pasado de moda, sí que hemos podido ver en tiendas como Zara, Mango o Bershka cómo cada vez están más buscados y son más tendencia en camisas, blusas y vestidos. De cara al verano, puede ser difícil encontrar prendas cómodas, sencillas y elegantes, pero si apostamos por este estampado vamos a triunfar.

¿Qué es el bordado suizo?

El bordado suizo es el resultado de una prenda calada, normalmente de colores claros como blanco, crudo o azul, que se confecciona en blusas, camisas y vestidos. Se suele asociar a un bordado común, pero es completamente distinto, ya que lo que hace es crear una especie de agujero que, en conjunto, consigue crear motivos decorativos en patrones geométricos y florales. En cuanto a su comodidad, las prendas con bordado suizo son finas y muy frescas, lo cual las hace perfectas para el verano.

¿Cómo combino prendas con bordado suizo?

Este estilo está caracterizado por ser elegante y a la vez casual, dependiendo de las combinaciones con las otras prendas. Gracias a su versatilidad, puede haber muchas prendas y complementos que vayan bien con este estilo y se adapten al momento y a la ocasión.

Para un look más informal, las blusas y camisas con bordado suizo pueden combinarse con pantalones vaqueros y unas sandalias o zapatillas. Para complementar el look, se pueden añadir accesorios como pendientes de aros o perlas y algún colgante fino que no destaque mucho y deje resaltar el bordado.

Si estás buscando un outfit más formal, como para ir a trabajar, las prendas con bordado suizo pueden combinarse con unos pantalones de vestir o una falda midi y unos tacones clásicos. Como complemento, se puede añadir un bolso clásico que junto con los zapatos demuestra elegancia y profesionalidad.

Un look perfecto para un día de verano sería un vestido con bordado suizo combinado con unas sandalias planas y un sombrero de paja. Si quieres añadir más complementos, pendientes de aro de colores y anillos podrían darle ese toque más divertido y veraniego al look.

Accesorios con bordado suizo

El bordado suizo no solo se utiliza en prendas de ropa, sino también en accesorios y complementos como bolsos, sombreros, pañuelos y zapatos. En cuanto a bolsos, los más comunes son pequeños y blancos, como este de Desigual:

Bolso con bordado suizo de Desigual | desigual.com

Los zapatos con este tipo de bordado tienden a ser alpargatas, ya que son zapatos usados en verano y con telas más finas. Una opción asequible son las de Piccola Piu:

Zapatos con bordado suizo de Piccola Piu | merkal.com

Para sombreros, la moda de ahora son los bucket hats, más conocidos como gorros estilo pescador con bordado suizo, como el que podemos encontrar en la página web de la tienda Reserved: