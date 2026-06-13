Si te casas en 2027 estas son las tendencias que debes tener en cuenta para tu vestido de novia

Estamos dejando atrás la temporada de primavera para dar la bienvenida al verano, una de las estaciones más esperadas del año. Y no solo por las vacaciones o el buen tiempo, sino que también porque en esta época se empiezan a descubrir las tendencias que veremos en 2027.

Entre ellas, las tendencias que veremos en los vestidos de novia. Así pues, en este artículo veremos las 10 claves nupciales más relevantes que nos ha dejado la Barcelona Bridal Fashion Week 2026.

Así que, si tu boda está planeada para el año que viene y quieres tener en cuenta las modas y tendencias del momento, no te puedes perder esta lectura, para lograr entender el por qué de cada elemento. ¡Vamos a ello!

Vestido de novia | Pexels

Drama romántico

Tras una última época en que las novias se carcterizaban por vestidos sencillos y contenidos, para 2027 vuelve a resurgir el drama romántico: una estética más emocional, con corsés visibles como protagonistas, mangas dramáticas, faldas con vuelo y tejidos etéreos.

Vestido de novia con estilo drama romántico | Pexels

Esta tendencia aparece, en parte, gracias a los estímulos que hemos visto últimamente, con los fenómenos Bridgerton y Cumbres Borrascosas, entre otros. Hace falta destacar que lo que se busca es una reinterpretación de vestidos históricos, por opciones más modernas y fashion.

La cadera como protagonista

El punto de anclaje de los vestidos de novia ha cambiado, dejando atrás a la cintura para centrarse en la cadera como protagonista. Cinturas bajas, siluetas que recrean la forma de un reloj de arena y proporciones con las que poder jugar, son la nueva tendencia arquitectónica, con un aire moderno y contemporáneo.

Vestido de novia con volantes en la cadera | Pexels

Y es que esta tendencia cambia totalmente la forma y percepción del cuerpo de la versión más clásica de novia. Se le otorga protagonismo a la cadera, una zona que quedaba cubierta y en último plano.

El nuevo bohemio

Este estilo lo veremos reflejado en vestidos ligeros, hombros descubiertos, escotes sencillos y suaves, algunas plumas en zonas concretas y en movimientos muy naturales que nos hacen recordar a los vestidos chic de época.

Vestido de novia estilo bohemio | Pexels

Estos vestidos son más pulidos, sensuales y libres al gusto de la novia, sin perder la sofisticación de un vestido para tal ocasión. Es la máxima representación de menos es más.

Las capas

Las transparencias se consolidan como uno de los recursos más comunes de la moda nupcial actual. Tul, encaje y seda se superponen para crear un juego visual que aporta riqueza a los diseños. A primera vista, muchas de estas propuestas parecen sencillas, pero esconden una compleja construcción de capas y texturas.

El protagonismo recae también en el movimiento y la dimensión: tejidos ligeros que flotan sobre otros, siluetas que cambian según el paso de la novia y efectos de segunda piel que construyen una estética contemporánea.

Vestido de novia con capas | Pexels

Esta tendencia proviene del layering, una fórmula popularizada por el street style, que traslada al universo bridal una nueva manera de crear volumen, dinamismo y sofisticación a través de la mezcla de largos, materiales y transparencias.

Street style

Y hablando de street style, cada vez son más las novias que buscan inspiración en las tendencias que dominan la calle y trasladan esa mirada a su gran día. Blazers combinadas con vestidos, botas cowboy, bolsillos o volúmenes de inspiración urbana redefinen una estética que apuesta por la comodidad.

Se trata de una nueva forma de entender el look de novia. El vestido deja de concebirse como una pieza aislada y comienza a integrarse en un universo de referencias mucho más amplio, conectado con la moda cotidiana y con la personalidad de quien lo lleva.

Traje de novio con estética street style | Pexels

El resultado son estilismos más relajados, versátiles y auténticos, que reflejan a una novia actual, segura de sí misma y menos condicionada por las normas tradicionales.

Accesorios con altura

Los accesorios para la cabeza recuperan protagonismo y, más allá del velo clásico, las colecciones incorporan sombreros, diademas, tocados, flores ornamentales y piezas joya. Estos elementos dejan de ser un simple complemento para asumir un papel protagonista dentro del conjunto.

Novia con un tocado | Pexels

Su uso conlleva a looks más completos y sofisticados, donde el rostro y la cabeza se convierten en un nuevo centro de atención, aportando dramatismo, elegancia o un toque de fantasía según el estilo elegido.

Artesanía como lujo silencioso

La artesanía, entendida durante años como un lujo silencioso que sostenía el vestido desde dentro, da un giro y pasa a ocupar un lugar visible en la moda nupcial. Bordados a la vista, texturas trabajadas y piezas de carácter casi escultórico convierten el oficio en parte esencial del diseño.

Vestido de novia con bordado artesano | Pexels

Este nuevo enfoque reivindica el valor de lo hecho a mano, que deja de ser invisible. Y es que la artesanía puede transformarse en lenguaje creativo y ganar protagonismo propio dentro de una colección.

El encaje

El encaje es uno de esos tejidos que trasciende las modas pasajeras y mantiene su presencia en todas las temporadas, incluso en la moda nupcial. Y es que para 2027 vuelve a confirmarse su vigencia, reinventado en versiones que van desde lo más delicado y romántico hasta propuestas algo más sensuales.

Vestido de novia con encaje | Pexels

Flores, bordados y transparencias conviven con las nuevas interpretaciones más atrevidas del encaje. Incluso lo veremos de las maneras más inesperadas, como con medias visibles o en vestidos cortos, demostrando que este clásico todavía tiene mucho para ofrecer.

Aparece el color

El color empieza a abrirse camino en el universo bridal, rompiendo poco a poco con el blanco tradicional. Los vestidos de novia incorporan nuevas paletas que aportan frescura y amplían las posibilidades estéticas del look nupcial.

Vestido de novia azul | Pexels

Tonos pastel, matices empolvados, flores pintadas y bordados cromáticos en azul, verde, rosa o violeta empezarán a convivir con las gamas más típicas como el champagne o el beige. El color deja de ser un simple detalle para convertirse en un recurso lleno de personalidad.

Estética mística

En 2027 empezará a percibirse una sensibilidad mística sin llegar a ser una gran tendencia. Aparecen blancos muy puros, velos que evocan mantos y coronas de aire que construirán una estética casi religiosa.

Vestido de novia con estética mística | Pexels

Esta moda será casi performática, con guantes largos y una elegancia casi ceremonial con un resultado que conecta con una especie de liturgia contemporánea que también bebe de universos como el de LUX de Rosalía, donde lo espiritual y lo fashion se funden en un mismo relato visual.