Olivia de Borbón explica cómo ha sido el primer año sin su padre y enfrentada con su hermano por el título de ducado

El pasado viernes 12 de junio se celebró, en Madrid, una misa en honor a la Virgen de Covadonga y en homenaje a Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla, para conmemorar un año des de su fallecimiento, el 20 de mayo del pasado 2025.

La celebración, organizada por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, al cual el difunto formaba parte, fue presidida por Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, quien a principios de este 2026 empezó su rol como Consejero Magistral.

En esta misa tan importante no pudo faltar Olivia de Borbón, hija del difunto y posible próxima duquesa de Sevilla, un título que solicitó formalmente y que ha provocado un enfrentamiento con su hermano Francisco, el único hijo varón.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre este homenaje al difunto y las palabras de Olivia de Borbón al respecto, además de un pequeño resumen sobre la disputa entre hermanos por la herencia del título del ducado de Sevila. ¡Vamos a ello!

Olivia de Borbón y Luis Alfonso de Borbón en el homenaje a Francisco de Borbón | Gtres

Una invitada muy especial

Una de las presentes más importantes de la celebración, por no decir la que más, fue Olivia de Borbón, primogénita del fallecido. Asistió junto a su marido, Julián Porras, pareja que también forma parte de esta corporación nobiliaria.

Y es que Olivia fue condecorada con la Gran Cruz en 2021, una distinción que recibió de su padre. Por su parte, Julián Porras fue nombrado caballero de mérito dos años antes, en 2019.

Olivia de Borbón y Julián Porras en el homenaje a Francisco de Borbón | Gtres

Las palabras de Olivia

"Es un año complicado", inició Olivia la conversación con la prensa. "Lo estaba pensando viniendo hacia acá y decía, la cantidad de cosas que ha pasado en un año, pero en general en el mundo", reflexionó.

Teniendo presente el evento al cual acudía, confesó que "parece ayer que estaba con mi papi hablando y haciendo planes de futuro". Así pues, añadió: "Tengo sentimientos encontrados", refiriéndose a que piensa en él a diario, como si estuviera presente, que en alma seguro que lo está.

Olivia de Borbón junto a su padre Francisco de Borbón | Gtres

"Intento quedarme con lo mejor y con los momentos más alegres, más familiares", explicó la próxima duquesa de Sevilla. "Intento que cada recuerdo sea para sacarme una sonrisa", relató, "y esta misa también para recordarle a él con los más allegados".

Sobre la celebración, Olivia detalló que "la ha organizado el Cuerpo de la Nobleza de Asturias, y lo han hecho porque mi padre formó parte durante muchos años". La aristócrata detalla que "cuando falleció fue todo tan inesperado que ahora han querido recordarle". Y, "por supuesto que estoy aquí para honrarle y recordarle", expresó con orgullo ante las cámaras.

Olivia de Borbón y Luis Alfonso de Borbón en el homenaje a Francisco de Borbón | Gtres

El conflicto con su hermano

Tras el fallecimiento de su padre en mayo de 2025, el título de Duque de Sevilla quedó vacante. Por ley en España, desde el año 2006, la sucesión de los títulos nobiliarios recae de forma estricta en el hijo primogénito, independientemente de su sexo. Al ser Olivia la hermana mayor, la legislación civil ampara por completo su derecho a heredar el ducado.

Sin embargo, el descontento de su hermano Francisco proviene de la tradición que imperaba en estas instituciones. Históricamente, y según los deseos habituales en el linaje familiar, se estilaba que el ducado se transmite por vía masculina.

Olivia de Borbón junto a su hermano Francisco de Borbón Graf Von Hardenberg | Gtres

Francisco confiaba en que su hermana le cedería el título voluntariamente para mantener la costumbre, por lo que enterarse de la reclamación formal de Olivia a través del Boletín Oficial del Estado marcó el inicio del distanciamiento.

Aunque la disputa ha saltado a la vida pública, la aristócrata no pierde la esperanza de una reconciliación con su hermano. Como ella misma ha expresado, confía plenamente en la justicia y mantiene la firme convicción de que, una vez pase la tormenta legal, los hermanos terminarán por arreglar sus diferencias.