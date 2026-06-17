Eugenia Silva rompe su silencio tras su separación y desvela cómo es su relación actual con su ex, Alfonso de Borbón

Eugenia Silva ha sido una de las invitadas a la fiesta por el 25 aniversario de El Confidencial. A su salida del evento, la famosa modelo y empresaria ha respondido a algunas preguntas sobre cómo en encuentra en estos momentos tras separarse recientemente de Alfonso de Borbón.

Eugenia Silva posando para la prensa | Gtres

La empresaria se ha mostrado especialmente amable con la prensa y ha querido agradecer el trato recibido en los últimos meses, después de hacerse pública su separación de Alfonso de Borbón tras más de una década juntos y dos hijos en común: "Estoy fenomenal, los niños fenomenal, y de verdad que gracias porque sois siempre súper respetuosos y encantadores".

Eugenia Silva hablando con la prensa | Gtres

Lejos de mostrarse incómoda, Eugenia ha querido transmitir absoluta normalidad al hablar de esta nueva etapa de su vida. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, sí ha dejado claro que la relación entre ambos continúa siendo muy buena: "Yo no tengo mucho que contar, pero estamos súper bien, la verdad", ha explicado cuando le han preguntado directamente por su situación actual.

La modelo también ha querido dedicar unas bonitas palabras a su exmarido Alfonso de Borbón, demostrando el cariño y el respeto que siguen existiendo entre ellos pese a la separación: "Alfonso es un tío estupendo", ha afirmado con una sonrisa.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón | Gtres

Durante la conversación también ha habido espacio para hablar de uno de los momentos virales de los últimos días, relacionado con el concierto de Bad Bunny: "Fue muy gracioso, fue muy gracioso. También íbamos con Marta (Ortega) y entonces tienen relación y por eso hizo, yo creo, un poco la gracia".

Eugenia Silva, en un evento en Madrid | Gtres

Más allá de su vida personal, la modelo también ha celebrado sus tres décadas de trayectoria profesional.