El anillo de compromiso de Taylor Swift para su boda con Travis Kelce: una joya valorada en millones de euros

Taylor Swift, durante este mes de agosto, no deja de sorprender a sus fans. A mediados de mes compartió, a través de sus redes sociales, su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que se estrenará el próximo 3 de octubre.

Pero esto no es todo. Ayer anunció una de las noticias más esperadas por su fandom: se casa con su prometido Travis Kelce.

Lo hicieron con un post compartido en Instagram, en un jardín decorado a la perfección: con una gran variedad de flores, un arco y una especie de altar. Unas fotos muy románticas en las que se percibe, con claridad, el amor que hay entre la estrella del pop y el jugador de fútbol americano.

Pero a pesar de que las fotos son un gran recuerdo de uno de los días más felices de sus vidas, lo que se ha llevado la atención absoluta es el anillo de pedida. Esto es todo lo que sabemos sobre la gran joya que adorna la mano de Taylor Swift.

El anillo de compromiso

Se trata de una pieza única, hecha por encargo y a medida para la cantante. Su prometido la conoce bien, puesto que se trata de un anillo que combina elegancia, sofisticación y originalidad, muy al estilo de Taylor Swift.

La joya está compuesta por diamantes, montados de forma irregular: ahí el toque divertido y lujoso. El estilo del anillo es Old mine, una estética de tallado de diamantes caracterizada por la forma de cojín: esquinas redondas y estética vintage.

Anillo de compromiso de Taylor Swift | Instagram, @taylorswift

Además del diamante central, destacan también otros detalles, como la montura de oro amarillo en forma rectangular y los diamantes más pequeños situados en los laterales. Este diseño tan personalizado y con ese toque vintage, hacen que el anillo de la cantante norteamericana sea una pieza realmente exclusiva.

Según diferentes medios americanos, Travis ha diseñado la pieza junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. Un anillo con un precio incalculable, pero que los expertos han estimado que podría alcanzar los dos millones de dólares, aunque el valor exacto no se sabe, ya que se trata de una joya única hecha por encargo.

Los looks de la pedida

Otro aspecto que ha llamado la atención en esta pedida de mano, son los outfits de los prometidos, quienes parece que se hayan puesto de acuerdo a la hora de escoger los modelitos de este día tan importante.

Taylor Swift y Travis Kelce | Instagram, @taylorswift

La estrella del pop lució un vestido de la firma Polo Ralph Lauren, con escote atado al cuello y estampado de rayas blancas y negras. Lo complementó con unas sandalias marrones de Louis Vuitton y un reloj con diamantes incrustados de Cartier.

Su futuro marido, Travis Kelce, vistió unas bermudas de color beige y un polo azul marino, también de la firma de ropa Polo Ralph Lauren.

Su historia de amor

Su aventura tiene unos inicios divertidos y muy originales. Travis Kelce acudió a un concierto de Taylor Swift en julio de 2023, en plena gira de The Eras Tour. En la famosa canción donde la gente se intercambia los brazaletes de la amistad, Kelce quiso darle uno a la cantante, con su número de teléfono.

Pero no tuvo éxito, y es que Taylor no lo cogió. El jugador de fútbol americano habló de esta situación en su pódcast, las declaraciones llegaron hasta la cantante, y entonces empezaron a chatear, hasta el día de hoy.

En septiembre de ese mismo año, su relación se vio reforzada públicamente, después de ver a la cantante en uno de los partidos de su novio.

Taylor Swift y Travis Kelce en la NFL 2025 | Gtres

Y es que su historia de amor está sirviendo de inspiración para muchos. El apoyo que ambos se dan ha quedado perfectamente reflejado en el mundo laboral: Travis ha acompañado a Taylor a muchos de sus conciertos y la cantante ha animado al deportista en numerosos de sus partidos como jugador del Kansas City Chiefs.