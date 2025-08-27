Carla Goyanes recuerda a Caritina en el primer aniversario de la muerte de su hermana, fallecida a los 46 años

Este 26 de agosto, se cumplía un año de la trágica pérdida de Caritina Goyanes, que falleció el pasado verano a causa de un infarto a los 46 años. Un durísimo golpe para la familia y su entorno más cercano. Su hermana, Carla Goyanes, se encarga de mantener vivo su recuerdo por redes sociales y en este día tan señalado, compartió una emotiva imagen de ellas dos juntas, acompañada de la canción Ángeles en este lugar y unas mariposas moviendo sus alas.

Historia de Instagram de Carla Goyanes con su hermana Caritina | Instagram @carlugoyanes

Para Carla, la muerte de Caritina fue una pérdida desgarradora. Tan solo 19 días después de perder a su padre, se enfrentaba también al fallecimiento repentino de su hermana, algo que la impactó mucho emocionalmente.

Como expresa en sus propias palabras y gestos, dejó un recuerdo imborrable y un vacío que es difícil de volver a llenar. No solo perdió una hermana a la que estaba muy unida, también a una amiga y una íntima confidente.