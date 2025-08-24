Cómo vestir como una Copenhague girl según Andi Washington

Las tendencias van y vienen, pero los estilos perduran. Muchas veces se definen por la cultura y el lugar: no es lo mismo el chic parisino, el bohemio californiano o el casual neoyorquino, cada ciudad tiene su sello propio.

Pero el que está causando verdadera tentación ahora es el estilo danés. Fresco, funcional y sin esfuerzo: se ha convertido en un referente global. Andi Washington, creadora de contenido de moda, nos enseña cómo adoptar el look de una auténtica Copenhague girl.

¿De dónde viene este estilo?

Andi Washington explica que "hay una ley que se llama Janteloven", una norma que "básicamente habla de no sobresalir y de no creerte mejor que los demás". Una regla que describe bastante bien el estilo danés.

Y es que esta estética concreta se caracteriza por su "minimalismo, funcionalidad y calidez", aclara la experta en moda. La creadora de contenido describe que las chicas danesas complementan sus looks "siempre con toques divertidos, pero muy influenciado por la Bauhaus y el modernismo escandinavo".

El último aspecto que tenemos que tener en cuenta antes de empezar con los consejos de cómo vestir como una Copenhague girl es el siguiente: "Lo mejor es tener pocas piezas de colores básicos, de buena calidad y con estructura", puntualiza Andi.

Trucos para lucir como una Copenhague girl

Una vez sabido que lo mejor es tener pocas piezas, pero de calidad, podemos llegar a entender que lo más esencial del estilo danés no son las prendas en sí mismas, sino cómo las lleves y combines.

Washington expresa que lo que más ha visto por las calles de Copenhague son "outfits monocromáticos, pero jugando un poco con las texturas y las dimensiones". Además de destacar los pantalones Adidas y las bermudas.

El estilo danés también cuenta con "mucho layering", es decir, sobreponer elementos en el look como, por ejemplo, una camiseta de tirantes encima de una de manga corta. A su vez, Andi destaca elementos como los bolsos cruzados, los de mimbre, las botas marrones, las bandanas y las chanclas.

Asimismo, si vas de vacaciones a Copenhague, la creadora de contenido recomienda el Veras Market: "es como un Rastro (el mercadillo de segunda mando Madrid) donde las danesas venden su ropa". Es una opción ideal "si queréis vestir literalmente con su ropa", expresa Andi.

Mezclar códigos de vestimenta

Sí, a las chicas danesas les encanta mezclar códigos de vestimenta, sobre todo combinar lo formal con lo informal. Según Washington, es un aspecto "clave" de sus looks, por ejemplo, ir "arreglada para cenar pero con unas chanclas".

Otro ejemplo que la experta en moda ha podido apreciar por las calles de la capital de Dinamarca, es que, "si llevas un look más casual", quizá lo puedas combinar con "ese bolso que le dé un toque más especial".

Pero el verdadero estilo danés no está en las piezas de ropa, sino en "la actitud más relajada". Se trata de vestir con naturalidad, sin esfuerzo aparente, priorizando la comodidad pero sin renunciar al buen gusto. Esa mezcla de sencillez y seguridad es lo que define realmente a una Copenhague girl.

Recomendaciones de tiendas de ropa

Andi Washington, tras aprender que "no es lo que lleves, sino cómo lo llevas, que importa la calidad sobre la cantidad, y que tienes que conocer la ropa que tienes para jugar con ella", le han quedado claras cuáles son las prendas imprescindibles en un armario danés: unos buenos vaqueros, una gabardina, camisetas básicas, bolsos cruzados, toques de color rojo y, obviamente, unas chanclas.

También son esenciales las proporciones, los colores, las texturas y usar prendas que te hagan sentir bien. Es por eso que la experta nos regala una lista de tiendas donde comprar ropa para poder lucir el auténtico estilo danés:

COS

Arket

Uniqlo

Ganni

Mads Norgaard

Samsoe Samsoe

Weekday

Norr