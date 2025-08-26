Talones suaves en 3 noches: la rutina exprés que arrasa en TikTok

La sequedad de la piel es un problema común, cuando llegan las altas temperaturas, exponemos al aire libre a partes de nuestro cuerpo que llevan cubiertas todo el invierno sin ver el sol. Dentro de esta categoría entran los talones, que al hacer uso de zapatos abiertos pueden llegar a resecarse y agrietarse. Pero por suerte, tal y como cuenta el podólogo Adrián Núñez a través de su cuenta de TikTok, los talones secos tienen fácil arreglo, bastará con dos productos clave y un poco de constancia para lucir unos pies sanos y bonitos.

El primer paso es realizar una limpieza profunda con un jabón de pH neutro, que eliminará las impurezas sin resecar la piel. Trabajando sobre una base limpia, los tratamientos posteriores funcionarán mejor.

Este tratamiento casero es perfecto para tus talones secos y agrietados | Este tratamiento casero es perfecto para tus talones secos y agrietados

Después, toca comenzar con la hidratación intensiva. Aplica una crema con urea al 40% o 60% y ácido salicílico al 2%. La urea es un hidratante eficaz, que suaviza y repara la piel, mientras que el ácido salicílico ayuda a desprender las capas endurecidas. Para potenciar sus efectos, envuelve tus pies en plástico transparente, y deja que la solución actúe durante toda la noche.

Por la mañana, repite la limpieza con el mismo jabón y utiliza una piedra pómez para retirar con suavidad las células muertas. Realiza este tratamiento durante tres noches consecutivas, puede transformar tus talones y notarás un auténtico cambio en tus pies. Y si tienes grietas profundas, aplica Blastoestimulina, una crema cicatrizante que acelera la reparación de la piel.

Con esta rutina exprés, disfrutarás de unos talones hidratados, suaves y listos para caminar en sandalias sin preocupaciones. Porque cuidar tus pies en verano es tan importante como proteger al resto del cuerpo de los daños solares.