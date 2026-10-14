Alternativas low cost a los sujetadores y bodies de Skims: dónde comprarlas y cuánto cuestan

No somos pocas las que nos obsesionamos con cada novedad que lanza Skims, la cotizada marca fundada por Kim Kardashian. Sus sujetadores y bodies moldeadores tienen fama de ser de lo más cómodo del mercado, además de ayudar a resaltar la figura de forma natural. Sin embargo, sus elevados precios y la falta de tiendas físicas a nuestro alcance dificultan en muchas ocasiones acceder a la firma.

La buena noticia es que varias marcas populares han lanzado alternativas low cost a estos productos estrella para lograr el mismo efecto reductor y pulido por mucho menos dinero.

La línea moldeadora de Tezenis

Una de las mejores alternativas a Skims la encontramos en la gama moldeadora de Tezenis. Desde el body sin costuras hasta la braguita brasileña de talle alto, la firma italiana ofrece prendas diseñadas para estilizar la silueta. Lo mejor de todo es que casi ninguna supera los 20 euros y están disponibles en una amplia paleta de tonos neutros para adaptarse a distintos tipos de piel.

El body compresor de Stradivarius

Hace un tiempo se hizo viral en redes sociales el body compresor de Stradivarius; incluso varias influencers que poseen el modelo original de Skims llegaron a asegurar que el efecto moldeador es prácticamente idéntico. En la actualidad, la tienda de Inditex cuenta también con una versión "esculpidora" con copas para realzar la zona del escote, todo por un precio que ronda los 20 euros.

Línea seamless de HyM

En HyM también es posible encontrar una amplia gama de bodies con diferentes niveles de compresión en la zona del abdomen y acabados de lo más variados: diseños sin tirantes, estilo tanga, en formato marea o con manga corta. Con precios que oscilan entre los 25 y los 30 euros, se mantienen como una alternativa muy asequible para renovar el fondo de armario.

Las opciones más populares de Amazon

El gigante del comercio electrónico también cuenta grandes tesoros moldeadores que son todo un éxito de ventas: