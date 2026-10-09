Penélope Cruz rescata un traje de Ralph Lauren de 2014 con el que arriesga combinándolo con cuadros

Penélope Cruz ha vuelto a demostrar que el negro es mucho más que una apuesta segura para la alfombra roja. La actriz ha viajado a Londres para presentar La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ha aprovechado su paso por el BFI London Film Festival para lucir un estilismo que se aleja de los vestidos de noche que suelen protagonizar sus apariciones más destacadas.

Un traje de Ralph Lauren, una boina negra y una original combinación de cuadros han sido las claves de su elección. La intérprete posó ante los fotógrafos en el Royal Festival Hall junto a los directores y al resto del reparto de la película.

Así pues, para la ocasión, recuperó un conjunto de archivo que destaca por su elegancia y por los detalles que rompen con la sobriedad de la sastrería tradicional. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Penélope Cruz | Gtres

Un traje de Ralph Lauren con mucha historia

Penélope Cruz eligió un conjunto de Ralph Lauren Collection presentado en la pasarela durante la colección primavera-verano de 2014. Una propuesta que demuestra cómo algunas prendas pueden seguir resultando actuales con el paso del tiempo, especialmente cuando se combinan con accesorios capaces de transformar por completo el resultado.

El traje está compuesto por una americana negra entallada, que dibuja la silueta y marca la cintura, y unos pantalones largos que caen hasta el suelo. La actriz llevó la chaqueta abierta, una decisión que permitió dar protagonismo a las prendas interiores y restar formalidad al conjunto.

Penélope Cruz | Gtres

El detalle más llamativo se encuentra precisamente en esa combinación. En lugar de recurrir a una camisa lisa, la madrileña apostó por un modelo de cuadros que asomaba por debajo de la americana. Los puños, ligeramente visibles, añadían un aire desenfadado, mientras que la corbata, también de cuadros pero con un estampado diferente, introducía un contraste que aportaba personalidad al estilismo.

Además, la llevó sin nudo y el cuello abierto, alejándose de la imagen más rígida que suele asociarse a este accesorio. Una forma de reinterpretar el traje clásico desde una perspectiva más actual, sin renunciar a la elegancia.

Penélope Cruz | Gtres

La boina negra y las joyas

Los complementos también desempeñaron un papel importante en la elección de Penélope Cruz. La actriz añadió una boina negra que reforzaba la inspiración británica del conjunto y encajaba con el escenario londinense. Un accesorio sencillo, pero con suficiente fuerza para dar un carácter diferente a la propuesta.

Penélope Cruz | Gtres

Las joyas de diamantes aportaron pequeños destellos de luz y contrastaron con el predominio del negro. En cuanto al maquillaje y al peinado, la intérprete mantuvo una línea natural, con la melena suelta, ondas suaves y el flequillo abierto. El resultado equilibraba la estructura de la americana con una imagen más relajada, sin perder sofisticación.

Penélope Cruz | Gtres

Una alternativa diferente

Aunque Penélope Cruz ha demostrado en numerosas ocasiones su versatilidad a la hora de vestir, los vestidos con cuerpos ajustados y faldas voluminosas se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de su estilo en las grandes citas cinematográficas. También destaca su estrecha relación con Chanel, una de las firmas que más presencia tiene en su armario.

Por eso, su elección en Londres supone una alternativa interesante a esas apuestas más habituales. La actriz dejó a un lado los diseños de noche para confiar en un traje de inspiración masculina, demostrando que la sastrería también puede convertirse en una opción sofisticada para una cita internacional.

Penélope Cruz | Gtres

Con esta aparición, Penélope Cruz vuelve a reivindicar el potencial del negro y demuestra que, incluso con prendas clásicas, los estampados, los accesorios y pequeños cambios en la forma de llevarlas pueden marcar la diferencia.