La reina Letizia conquista Helsinki con armario reciclado: las claves de sus looks

Los reyes Felipe VI y Letizia se encuentran inmersos en un viaje de Estado a Finlandia, donde su majestad la reina ya ha vuelto a dar una gran lección de estilo, como nos tiene acostumbrados. Doña Letizia ha apostado en la mayoría de ocasiones por firmas españolas y por reciclar prendas de su vestidor, haciendo bandera de su apuesta por la moda sostenible. Y es que repetir look se ha convertido en el nuevo lujo silencioso.

Traje de cuadros de Hugo Boss para el viaje

Ya nada más arrancar su viaje, este lunes 5 de octubre, optó por un traje impecable, cómodo pero elegante, perfecto para un vuelo a Helsinki que suele durar alrededor de cuatro horas. Doña Letizia apostó por la moda consciente y eligió un diseño de dos piezas de Hugo Boss (americana y pantalón) con estampado de cuadros en tono gris que estrenó en 2020.

Con un fit de aire oversize, lo combinó con un botín negro de tacón ancho que le estiliza al tiempo que le permite caminar con comodidad (una prioridad constante en sus estilismos). Como la importancia reside en los detalles, al tratarse de una propuesta de inspiración masculina, decidió añadir una diadema para aportar un matiz más dulce y femenino al conjunto.

Reyes Felipe VI y Letizia de camino a Helsinki para un viaje de Estado | Gtres

El Pertegaz de plumas para la recepción en Helsinki

Una vez aterrizados en la capital finlandesa, tuvo lugar la recepción institucional, para la que la Reina rescató uno de sus estilismos más aclamados de 2019. Se trata de un fabuloso traje negro de chaqueta y pantalón entallado de Pertegaz —firma que fue la encargada de vestirla de novia—.

El diseño destaca especialmente por el detalle de plumas en las mangas, aportando un toque original y sofisticado dentro de la sobriedad del conjunto. Completó este impecable estilismo con un pequeño bolso tipo clutch negro de Felipe Varela y unos salones destalonados de Massimo Dutti.

Reina Letizia en Helsinki | Gtres

Pop of color en el Palacio Presidencial

Tras dos trajes caracterizados por la sobriedad y la elegancia, la reina Letizia ha optado este martes 6 de octubre por la técnica del pop of color en el Palacio Presidencial de Helsinki, donde han sido recibidos por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

Reina Letizia en Helsinki | Gtres

Mientras don Felipe y los mandatarios finlandeses vestían en tonos azul marino, doña Letizia ha acaparado todas las miradas con un total look en tonos rosa. De nuevo, la Reina ha reciclado prendas clave de su armario, como el abrigo rosa fresa en lana y cachemir de corte amplio estilo capa, firmado por Carolina Herrera, que ya ha lucido en otros viajes de Estado por el norte de Europa.

Reina Letizia en Helsinki con la primera dama de Finlandia, Suzanne Elizabeth Innes-Stubb | Gtres

Debajo del abrigo ha llevado su vestido de crepé en rosa empolvado —diseñado en exclusiva para ella por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro— con cuello redondo, falda midi y aplicaciones florales de organza de seda que aportan un sutil relieve. Esta prenda, que estrenó en Estocolmo a finales de 2021 durante el viaje de Estado a Suecia, ha sido combinada con unos salones destalonados de Magrit —de tacón bajo para su confort— a juego con un bolso de mano en la misma gama cromática.