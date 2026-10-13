Ainhoa Arteta confirma que vuelve a estar ilusionada y así ha reaccionado su hija al enterarse frente a la prensa

Ainhoa Arteta acudía a la boda de unos amigos acompañada de su hija, Sarah Croft, el pasado fin de semana. Y lo hacía con una sonrisa y, como siempre, con ganas de atender a los medios de comunicación presentes. Preguntada por si recordaba todos sus enlaces, la soprano explicó que ya ni piensa en ellos, sobre todo en el último: "De la última no quiero ni pensar que me casé, que no me casé". De hecho, asegura que su boda con Matías Urrea Corvalán está "totalmente olvidada, muerta y sepultada".

Ainhoa Arteta y su hija Sarah Croft | Gtres

Como vemos, Arteta se muestra reacia a mirar hacia atrás y así la apoya Sarah, nacida de su segundo matrimonio con el barítono estadounidense Dwayne Croft. No obstante, la reacción de la soprano fue muy distinta al hablar del presente y de su nueva "ilusión".

La cantante lírica explicó que tiene "algo en Francia", alguien anónimo que está "fuera de todo este mundo", de quien ni siquiera su hija había oído hablar todavía. "Esto me lo va a tener que contar ahora", decía Croft a los cámaras, señalando que se acababa de enterar del romance.

De lo poco que reveló es que han tenido una cita en un barco velero. Sin embargo, dejó claro que, más allá de este nuevo entusiasmo, "el amor de verdad lo tengo con mis hijos, que es el que más valoro".

Ainhoa Arteta | Gtres

Los 4 maridos de Ainhoa Arteta

La artista se casó por primera vez de joven con su novio de Tolosa de toda la vida. De ese matrimonio, no obstante, se dice que nunca se llegó a consumar y se separaron en 1994, después de que el ascenso de su carrera los distanciara.

La segunda vez que pronunció el "sí, quiero" fue con Dwayne Croft. Se conocieron en 1997 en las funciones de Fedora en el Metropolitan de Nueva York y, un año más tarde, se convertían en marido y mujer en una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de la ciudad. En 2001 nació Sarah y, en 2003, anunciaron su divorcio. El fin de esa etapa dejó a la soprano muy decaída, pero dos años más tarde el amor llamaría de nuevo a su puerta al comenzar una relación con el jinete guipuzcoano Jesús Garmendia Echevarría, con quien viviría su historia más extensa.

En 2010 nació Iker, el segundo hijo de Ainhoa, y en 2013 la pareja pasó por el altar en Fuenterrabía (Gipuzkoa). A pesar de ello, la relación terminó tres años después.

Por último, el 23 de junio de 2019, Ainhoa Arteta celebró su cuarta boda con el murciano Matías Urrea Corvalán, oficial y capitán de corbeta de la Armada Española. El enlace tuvo lugar en el Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa María (Cádiz), aunque nunca llegaron a darle validez legal, pues ese mismo septiembre emprendieron caminos separados.