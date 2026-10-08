Alba Díaz lanza su primera colección para VICTORIA, la firma de su madre, Vicky Martín Berrocal

Alba Díaz ha dado un paso de gigante en el mundo del diseño de la mano de VICTORIA, la firma de moda nupcial, cocktail y madrina fundada por su madre, Vicky Martín Berrocal. Bajo el lema "aquí cabemos todas", la joven ha lanzado un proyecto de lo más personal pensado para romper con los estándares tradicionales de la industria y reflejar que no existe una única forma de vestir ni una única silueta.

Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal vistiendo la colección de VICTORIA | Arrias Bravo - RocPR

Para presentar esta propuesta, Alba y Vicky han reunido a un grupo muy diverso de siete mujeres de diferentes generaciones, estilos y trayectorias: Carmen Lomana, Isabelle Junot, Jedet, Alicia Gutiérrez y Luna Lionne (hija de Rossy de Palma). Todas ellas posan juntas demostrando que la elegancia y la moda no entienden de tallas ni de edad.

"Este proyecto es muy personal para mí. Llevo años compartiendo mi relación con mi cuerpo, mis inseguridades y ese proceso de aprender a mirarme con un poco más de cariño y menos juicio. Poder trasladar ahora esa conversación a la moda de la mano de VICTORIA, la marca de mi madre, hace que esta colección tenga un significado todavía más especial para mí", explica la propia Alba Díaz.

Carmen Lomana, Isabelle Junot, Jedet, Alicia Gutiérrez y Luna Lionne se unen a Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal par su colección reivindicativa | Arrias Bravo - RocPR

Una respuesta directa al juicio en redes sociales

Más allá de la moda, la campaña para promocionar esta colección guarda un trasfondo social contundente: reúne las críticas y comentarios de odio reales que las siete protagonistas han recibido en sus redes sociales sobre su físico o su estilo de vida. Palabras que la firma ha querido transformar en un mensaje de unión y pertenencia.

De esta reflexión surge también la frase principal del proyecto: "Ojalá te mires con los mismos ojos con los que te vemos en VICTORIA", una invitación clara a tratar la propia imagen con más amabilidad.

Diseños para todas las tallas

La colección se articula en torno a una sofisticada paleta de marrón chocolate, burdeos y negro, donde los drapeados, los juegos de volúmenes y las siluetas envolventes son los grandes protagonistas.

A través de vestidos reversibles, monos versátiles, conjuntos de pantalón palazzo o estructuras corseteras en satén y punto sedoso, cada una de las siete propuestas de look lleva el nombre de sus embajadoras y está pensada para favorecer distintas anatomías.

Además, VICTORIA ha dado un paso inédito en su historia al ampliar el tallaje de esta cápsula desde la 34 hasta la 48, garantizando que el mensaje de inclusión llegue de verdad a la calle.