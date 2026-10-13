Iñaki Urdangarin hace autocrítica sobre su papel como padre y reconoce qué podría haber hecho mejor con sus hijos

Iñaki Urdangarin, ex marido de la infanta Cristina, hija de la reina Sofía y el rey Juan Carlos I, participó en The Change Congress, un evento que tuvo lugar en el CosmoCaixa de Barcelona.

Esta celebración trataba sobre el futuro del deporte femenino, centrándose en los retos a los que, con el paso de los años, se enfrentan las nuevas generaciones. Urdangarin estuvo acompañado de Núria Sala durante toda la sesión.

Además de abrir debate sobre el abandono de la práctica deportiva entre niñas y jóvenes, enfocándolo, sobre todo, en la fortaleza mental y el papel de las familias, Iñaki ha hecho una breve pero gran confesión sobre su acompañamiento como padre. Te contamos todos los detalles de sus palabras en este artículo.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Su confesión

El ex jugador de balonmano ha llevado el discurso hacía cómo ha vivido él la paternidad en relación al deporte con sus cuatro hijos que tiene en común con la Infanta Cristina: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

Y es que el vasco de 58 años reconoce la culpa de no haber estado del todo a la altura: "Yo supongo que el acompañamiento que le he hecho a mis hijos en el deporte tampoco habrá sido el mejor posible".

Siguiendo con sus palabras, Iñaki explica que se ha querido sumar a esta bonita iniciativa también para agradecer todo lo que el deporte le ha aportado a lo largo de su vida, que es mucho: "En mi caso, el deporte nos ha dado muchísimo en esta vida y quizá poniendo en práctica estas herramientas es una forma de devolverle al deporte al menos parte de lo que el deporte nos ha dado", relata.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Y por si fuera poco, el deportista concluye que gracias a este proyecto ha podido reflexionar sobre cómo mejorar personalmente: "Con esto hemos aprendido muchísimo de lo que podemos hacer mejor".

Más sobre el proyecto

Iñaki Urdangarin ha puesto en marcha un nuevo proyecto que combina deporte y bienestar emocional. Junto a Núria Sala, el ex marido de la infanta Cristina impulsa Bevolutive, una iniciativa dirigida a jóvenes deportistas de entre 12 y 17 años que busca ayudarles a gestionar sus emociones, fortalecer su confianza y afrontar los retos de la competición desde una perspectiva más saludable.

El proyecto también pone el foco en las familias, a las que pretende proporcionar herramientas para acompañar a los jóvenes durante esta etapa sin añadir más presión a su rendimiento deportivo. El objetivo es que tanto los deportistas como su entorno aprendan a gestionar las exigencias del deporte y a dar importancia a su bienestar emocional.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Urdangarin se presenta como ex deportista de élite, medallista olímpico, consultor, entrenador y coach. Su trayectoria, vinculada al deporte de alto rendimiento, el mundo empresarial y el liderazgo, es la base de esta iniciativa, desde la que busca acompañar a personas, equipos y organizaciones en procesos de transformación y crecimiento personal y profesional.

Pablo, el hijo que ha seguido sus pasos

De sus cuatro hijos, Pablo Urdangarin es quien ha seguido los pasos de Iñaki en el mundo del deporte profesional. El joven comenzó a jugar al balonmano desde pequeño, se formó en Alemania y pasó por la cantera del FC Barcelona antes de incorporarse, en 2023, al Fraikin BM Granollers, donde continúa desarrollando su carrera.

A lo largo de este camino, Iñaki se ha convertido en uno de sus principales apoyos. El ex jugador, que conoce de primera mano las exigencias del alto rendimiento tras su trayectoria con el Barça y la selección española, sigue de cerca la evolución de su hijo y le acompaña siempre que puede en sus partidos, al igual que la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin y su hijo Pablo | Gtres

La experiencia de ver a Pablo crecer como deportista podría haber acercado a Iñaki a los retos emocionales que afrontan los jóvenes que compiten al máximo nivel. Aunque no ha explicado si la trayectoria de su hijo ha inspirado directamente Bevolutive, su nuevo proyecto pone el foco precisamente en ofrecer a los deportistas más jóvenes y a sus familias herramientas para afrontar esta etapa con confianza y sin una presión añadida.