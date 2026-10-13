Jelly nails, la manicura efecto gelatina que está de moda: qué es y cómo hacértelas en casa

Las tendencias de manicura apuestan por acabados originales que permiten jugar con el color sin renunciar a la naturalidad. Entre ellas destacan las jelly nails, unas uñas con efecto gelatina que se caracterizan por su acabado translúcido y brillante.

Se trata de una opción sencilla para dar un toque diferente a las manos y adaptar la manicura a distintos estilos. Así pues, en este artículo te contamos cuáles son las características de esta tendencia, el motivo por el cual no las dejarás de ver y cómo hacerlas en casa. ¡Vamos a ello!

Mujer haciéndose la manicura efecto jelly | Pexels

Qué son y por qué están de moda

Las jelly nails son una manicura que imita el aspecto de las gelatinas y las golosinas translúcidas. Su principal característica es que el color deja entrever la uña natural, a diferencia de los esmaltes tradicionales más opacos. El resultado es un acabado luminoso, con un efecto ligeramente húmedo que aporta frescura a las manos.

Esta tendencia permite experimentar con diferentes tonalidades sin que el resultado sea demasiado intenso. Los rosas suaves y los tonos pastel son ideales para quienes buscan una manicura delicada, mientras que los colores más vivos y los neones consiguen un efecto llamativo.

Mujer haciéndose la manicura efecto jelly | Pexels

Otra de sus ventajas es que no hace falta llevar las uñas largas para lucirlas. El efecto gelatina funciona tanto en uñas cortas como largas, por lo que se adapta a diferentes formas y preferencias.

Cómo hacértelas en casa

Con los productos adecuados, conseguir esta manicura en casa es más sencillo de lo que parece. La clave está en aplicar capas finas de esmalte para controlar la intensidad del color y mantener el acabado translúcido que caracteriza a esta tendencia.

1. Prepara las uñas: Antes de empezar, retira los restos de esmalte, limpia bien la superficie y lima las uñas para darles la forma deseada. Una buena preparación ayuda a conseguir un resultado más uniforme.

2. Aplica una capa de base: Utiliza una base protectora antes del esmalte de color. Este paso ayuda a proteger la superficie de la uña y a evitar que algunos pigmentos la manchen.

Manicura efecto jelly | Pexels

3. Consigue el efecto gelatina: Puedes utilizar un esmalte translúcido o crear tu propia mezcla combinando unas gotas de tu esmalte de color favorito con esmalte transparente. Aplica una capa fina y deja que se seque. Si quieres un tono más intenso, añade otra capa, procurando que el color siga dejando pasar la luz.

4. Sella la manicura: Cuando el esmalte esté seco, aplica una capa de top coat para aportar brillo y ayudar a prolongar la duración del resultado. Este último paso refuerza el acabado luminoso de las jelly nails.

Colores y diseños que puedes probar

Una de las razones por las que esta manicura resulta tan versátil es la variedad de acabados que permite conseguir. Los rosas translúcidos son una apuesta discreta y fácil de combinar con cualquier estilismo, mientras que los tonos melocotón, lila o azul claro aportan un toque más divertido.

Para quienes prefieren una manicura más atrevida, los naranjas, verdes y rosas intensos permiten jugar con un acabado de aspecto gelatinoso sin perder la transparencia. También se puede experimentar con un degradado que concentre el color en determinadas zonas de la uña o incorporar pequeños detalles brillantes.

Las jelly nails demuestran que no hace falta recurrir a diseños complicados para conseguir una manicura diferente. Con un poco de color, brillo y transparencia, las uñas se convierten en el complemento perfecto para quienes buscan un acabado original y fácil de adaptar a su estilo.