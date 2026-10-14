Iván Martín apunta que no ha visto mucho de la boda de su ex, Anna Ferrer: "Debo tener muy bien educado el algoritmo"

Ayer, día 13 de octubre, se celebró, en Madrid, The go show, una cita anual del Grupo Go, una agencia pionera de representación de influencers y celebridades. Este año la empresa se ha marcado un evento muy renovador y con diferentes sorpresas para los invitados.

Entre los presentes, han asistido talentos del entorno digital, influencers, marcas y profesionales de la industria. Primero han pasado por el photocall, donde los flashes no han parado de dispararse, y luego han podido disfrutar de un espacio privado con piscolabis.

Si alguien ha destacado en este evento es Iván Martín, conocido como Ivs en sus redes sociales, quien ha hablado sobre la boda de su ex pareja, Anna Ferrer Padilla. Te contamos todos los detalles de lo que ha comentado ante las cámaras y lo que ha contado posteriormente en sus redes sociales. ¡Vamos a ello!

Iván Martín | Gtres

Las palabras en el evento

Iván ha sido preguntado por la reciente boda de su ex pareja, Anna Ferrer Padilla, quien actualmente se encuentra de luna de miel. Ha confesado ante las cámaras que no ha visto mucho sobre ese día tan especial para ella: "No te voy a mentir, no me ha salido casi nada porque debo tener muy bien educado el algoritmo", explica con gracia.

"He visto historias de mis amigos, pero claro, no, o sea, no me ha salido casi nada", relata el influencer. Aunque no siguió el día de la ceremonia a través de las redes sociales de los más íntimos de Anna, sí que se alegra por el enlace y los felicitó: "Le felicité antes de la boda, por supuesto". De hecho, agrega que coincidieron días antes: "Es más, estuvimos tres o cuatro días antes en la Fórmula 1, y vi a Mario y a ella".

Anna Ferrer, Iván Martín y Paz Padilla | Gtres

Aunque haya consumido poco contenido al respecto, sí que tiene una idea de lo guapos que estaban los ya marido y mujer: "Él estaba guapísimo y ella estaba preciosa", comparte el creador de contenido.

Aún y con eso, deja claro que el contacto con Anna es mínimo, pero igualmente se alegra mucho de que haya encontrado al hombre de su vida: "A ver, es que yo no consumo ya contenido de mi ex, entonces no me sale. Pero la noticia sí, claro, me salió, se casa, y yo, ya lo sé, me lo ha mandado la gente también. Han pasado más años que la leche, entonces yo me alegro muchísimo por ellos, se lo dije a ella y a él cuando le vi".

Anna Ferrer y Iván Martín | Gtres

Declaraciones por redes

Tras el evento, el creador de contenido compartió un vídeo a través de sus historias de Instagram hablando sobre el photocall y las preguntas que la prensa le hizo. Él confiesa que está en un momento sensible, con pocas ganas de socializar y disfrutando de su soledad.

"Han caído ciertas preguntas acerca de cierta boda, que no he visto venir porque mi mente había borrado ese evento", relata en el vídeo. "Entonces no sé ni qué he contestado, he contestado bien, por supuesto, pero es que no estoy cómo en este tipo de situaciones", añade.

Anna Ferrer y Iván Martín | Gtres

"No me gusta que me pregunten salseos, así que, ya aviso, de antemano, que si por lo que sea ves algún tipo de clip en el que digo alguna cosilla, que no digo nada raro, pues te aviso que hoy me han pillado con las defensas bajas, con la energía nula", prosigue Iván.

La relación que tuvieron

Anna Ferrer e Iván Martín empezaron su relación en 2019, tras conocerse durante un curso de surf en Galicia. Lo que empezó siendo una amistad, acabó transformándose en una relación llena de amor y cariño que llegó a su fin en 2022.

Tras muchas vivencias juntos y finalmente independizarse a finales del 2021, la pareja decidió seguir sus vidas por caminos separados, haciendo la noticia pública en abril del 2022, tras semanas de rumores.

La crisis empezó en enero, cuando Anna Ferrer se realizó una rinoplastia e Iván no pudo acudir porque tenía Covid. La influencer se dio cuenta de que no lo echaba de menos, y allí empezó el mayor bache de la relación el cual no lograron superar.

A través de una publicación de Instagram, la hija de Paz Padilla anunció que habían roto: "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida".

Iván, por su parte, se limitó a compartir un vídeo por historias sonriente contando que estaban bien, que lo habían dejado pero que tenían una bonita amistad. Un hecho que, con el paso del tiempo hemos podido averiguar que no es así.