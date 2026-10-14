ASEGURA QUE SE ALEGRA POR ELLA
Manuel Cortés reacciona a la posible futura boda de Gloria Camila con su novio, Álvaro García
El hijo de Raquel Bollo se ha mostrado muy cordial y educado cuando le han preguntado por los rumores que apuntan a una posible boda de la hija de Ortega Cano con su actual novio.
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Durante los últimos meses, Gloria Camila ha tenido varios frentes abiertos (como viene siendo habitual dentro de la familia Jurado)… Y es que aunque Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, siempre ha sido bastante discreto respecto a sus relaciones, hace meses, el cantante hizo público que desde hace años mantenía supuestamente una relación intermitente con Gloria Camila, algo de lo que nunca habían querido hablar ninguno de los dos hasta que Manuel decidió romper su silencio.
Pero tras la última reconciliación de Gloria con su novio, Álvaro García, según palabras de Manuel, se sintió engañado y por eso decidió hacerlo todo público. Especulaciones y rumores a las que Gloria tampoco quiso prestar mucha atención y decidió centrarse de nuevo en su relación con Álvaro.
Una relación que parece que cada día está más consolidada y es que los últimos rumores apuntan a que la hija de Ortega Cano podría estar pensando casarse con el cantante.
Una posible boda sobre la que recientemente han preguntado a Manuel, en Madrid, antes de entrar en la plaza de toros de Las Ventas. Muy cordial, el hijo de Raquel Bollo ha asegurado que se alegra por ella.
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