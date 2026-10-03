Cómo llevar la falda lápiz este otoño: las combinaciones que triunfan para el día a día

Durante años, la falda lápiz ha estado ligada a los conjuntos de oficina y a los estilismos más formales. Su silueta ajustada y su estética elegante la han convertido en una de las prendas habituales del vestuario profesional. Sin embargo, las tendencias han cambiado y esta pieza clásica ha encontrado una nueva forma de lucirse, esta vez lejos de las reuniones de trabajo.

La moda urbana ha recuperado la falda lápiz y ha demostrado que también puede formar parte de los looks más desenfadados. Las camisetas básicas, las zapatillas deportivas y las prendas oversize son algunas de las opciones para combinarla y darle un aire completamente diferente.

Así pues, en este artículo, te mostramos una manera de aprovechar una prenda que, además de elegante, puede adaptarse a diferentes ocasiones. Además, te enseñamos cómo puedes incorporarla en tus estilismos según tu forma de vestir. ¡Vamos a ello!

Mujer vestida con una falda de lapiz | Magnific

Cómo llevar la falda lápiz

Una de las claves para incorporar esta prenda a los estilismos cotidianos es combinarla con piezas informales. Las camisetas básicas de algodón, especialmente las blancas o con estampados, son una buena alternativa para restar formalidad y conseguir un conjunto más relajado.

El calzado también tiene un papel importante, ya que, mientras que los zapatos de tacón suelen asociarse con los looks de oficina, las zapatillas deportivas y las bailarinas permiten conseguir un estilo más cómodo y actual. Se trata de una combinación que funciona tanto para salir a pasear como para quedar con amigos o disfrutar de un día de compras.

Mujer vestida con una falda de lapiz | Pexels

Prendas oversize, las grandes aliadas

El contraste de volúmenes es otro de los recursos que permite actualizar la falda lápiz. Al tratarse de una prenda ajustada, combinarla con prendas superiores más amplias ayuda a crear estilismos desenfadados y equilibrados.

Los jerséis oversize, las sudaderas holgadas y las camisas de corte amplio son algunas de las opciones para conseguir este efecto. Además de aportar comodidad, estas prendas permiten alejarse de la imagen más clásica de la falda lápiz y adaptarla a las tendencias del momento.

Mujer vestida con una falda de lapiz | Magnific

Los tejidos que cambian el look

Aunque las versiones de sastrería siguen siendo una apuesta habitual, la falda lápiz también se presenta en otros tejidos que amplían sus posibilidades. Los diseños de efecto piel, las propuestas de punto acanalado y las versiones vaqueras permiten conseguir estilos muy diferentes sin renunciar a su característica silueta.

Las prendas de abrigo también ayudan a transformar el conjunto. Una chaqueta bomber, por ejemplo, aporta un aire deportivo y urbano que contrasta con la elegancia de la falda. Por otro lado, una americana de corte amplio permite mantener cierta formalidad, pero con una estética más actual.

Mujer vestida con una falda de lapiz | Magnific

Una alternativa para los looks elegantes

La falda lápiz también sigue teniendo cabida en los estilismos más clásicos. Para quienes prefieren una estética elegante, combinarla con una camisa blanca continúa siendo una opción habitual. La diferencia está en cómo se lleva: con la camisa ligeramente holgada y unos zapatos de tacón bajo o unas bailarinas.

Esta combinación permite conseguir un conjunto cuidado sin que resulte demasiado formal. Además, es una alternativa versátil para quienes buscan una prenda que puedan llevar tanto a la oficina como a una comida o una cena.

Mujer vestida con una falda de lapiz | Magnific

La falda lápiz demuestra así que un clásico del armario puede adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia. Su capacidad para combinarse con prendas de estilos muy distintos la convierte en una opción que va mucho más allá de los looks de oficina.