William Levy recuerda el accidente de su hijo: "No pudo caminar durante meses"

William Levy, el atractivo galán que nos ha conquistado a todas por su interpretación en 'Café con aroma de mujer', acudió este martes 3 de mayo a 'El Hormiguero', siendo así la primera vez que se sienta en un programa de televisión en España.

Durante su encuentro con Pablo Motos no solo habló de su exitosa trayectoria y del rodaje de su nueva serie, sino que también quiso recordar algunas duras etapas de su pasado, como el accidente que sufrió su hijo y que casi lo deja sin poder caminar.

"Mi hijo había tenido un accidente con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses", decía el actor durante la entrevista ante todos los espectadores. "Yo lo cargaba y estuve apoyándolo. Fue un poco difícil ir a trabajar para mí. Tuve que hacer un switch y concentrarme. Gracias a Dios está bien y está de regreso al béisbol, con el esfuerzo, las ganas. Ya está jugando otra vez en el campo y eso es una felicidad para mí", finalizaba relatando aquellos difíciles momentos.

Como podrás recordar, William Levy está separado de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, con la que tuvo a Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

La dura infancia de William Levy

El accidente de su hijo no fue lo único personal que William Levy relató durante el programa, pues también contó que durante su infancia, con apenas 9 años, pasó hambre: "Claro que he pasado hambre… Te dan un pan al día por persona. No puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo por personal al mes. No puedes comprar más pollo. No puedes comprar comida aunque tengas dinero. Te dan comida por raciones porque todo el mundo es igual. Es un comunismo. Así vivíamos y era difícil, pero uno lograba buscar la felicidad en medio de todo esto".

Sin embargo, a pesar de todo esto guarda buenos recuerdos de su infancia: "Lo que pasa en Cuba es que hay muchas carencias. Pero lo más duro es que te quiten la libertad. Vivir en un lugar donde sabes que te puedes esforzar y dar lo mejor de ti y no tienes un futuro es un poco difícil, la verdad".

