Jared Leto recuerda a Pilar Rubio por este curioso motivo en su regreso a 'El Hormiguero'

La noche del pasado miércoles Jared Leto acudía a divertirse a 'El Hormiguero' para presentar su nueva trabajo 'Morbius', que se estrenará en la gran pantalla el próximo 1 de abril: "Morbius es un personaje que nunca había salido en ninguna película y aunque es una gran película de acción de Marvel, también tiene algo de oscuro", explicaba el actor.

El intérprete confesaba haberse preparado muy bien el personaje tanto en lo que concierne a la interpretación como a su aspecto físico: "Investigué todo lo que pude sobre el personaje y lo que más me gustaba es que hay una transformación importante. Es una batalla entre el bien y el mal".

No es la primera vez que el actor se somete a un extremo cambio físico, ya que para rodar la película 'El asesinato de John Lennon' el actor ganó 30 kg, algo que no le fue nada fácil: "Lo que hacía era coger un bote de helado, lo derretía en el microondas y luego me lo bebía. Buenísimo".

Aunque sin duda el personaje que más huella le dejó fue cuando tuvo que interpretar a 'Harry Goldfarb', en el largometraje 'Réquiem por un sueño', ya que decidió convivir con drogadictos para conseguir elaborar mejor su personaje: "Yo me pinchaba agua... estaba bien hidratado".

¿Por qué se acuerda de Pilar Rubio?

Durante la emisión, Jared recordaba un momento que vivió en 2017 junto a Pilar Rubio, la última vez que visitó el programa presentado por Pablo Motos. Aunque esta vez no ha podido coincidir con ella, debido a la doble vida que lleva entre París y Madrid, no conseguía olvidar su último encuentro que, sin duda, le dejó marcado.

La presentadora le propuso en su día un reto bastante complicado: "Estoy todo el rato acordándome de la escopeta que tuve que disparar", expresaba el actor en referencia a la prueba que le planteó la mujer de Sergio Ramos que le dejó huella.

A lo que Pablo le respondía preguntándole sobre su acertada puntería: "Fue suerte pura, no estoy acostumbrado a tirar, pero con la energía de estar en el programa conseguí hacer algo imposible", confesaba Leto entre risas.

