William Levy: dos hijos y el motivo por el que fracasó su matrimonio

William Levy, el atractivo galán que nos ha conquistado a todas por su interpretación en 'Café con aroma de aujer', no es un descubrimiento de Netflix.

Esta exitosa serie se mantuvo durante semanas como la número uno de España en la plataforma. Fue entonces cuando los millones de espectadores enganchados se preguntaban cómo era posible que semejante tipo, de mirada penetrante y sonrisa seductora, no hubiera sido aclamado por el público hasta sus 41 años.

Pero lo cierto es que hay mucho más detrás del Sebastián Vallejo de 'Café con aroma de mujer'. La fama por la interpretación de Levy en la serie colombiana no es algo casual o un golpe de suerte, sino que ha sido un trabajo perseverante, lo que, por fin, ha culminado en un merecido éxito sin precedentes.

A continuación, os explicamos quién es William Levy, el actor que ha alcanzado de pleno el corazón de las españolas.

¿Quién es William Levy?

Trayectoria profesional

Nació en La Habana (Cuba) en 1980, pero durante sus años de adolescencia se trasladó a Estados Unidos con su familia. Esta es la tierra en la que Levy empezó su trayectoria cinematográfica, participando en importantes producciones y adquiriendo una fama notable entre los estadounidenses.

Apareció en populares series de televisión, como 'Cuidado por el ángel', el programa 'Dancing With The Stars' y la película 'Resident Evil: The Final Chapter', incluso apareció en un videoclip de Jennifer López. También ha participado en telenovelas como 'La tempestad' (2013) y la película 'En brazos de un asesino' (2019).

Sin embargo, cuando el pasado año acudió a los Premios Platino VIII en la capital española, Levy pasó casi desapercibido y no causó demasiada sensación. No sería hasta el estreno de 'Café con aroma de mujer' que su nombre sería cada vez más mediático y acabaría estando en boca de todas.

Su innegable atractivo físico no solo ha sido apreciado por la gran pantalla, sino que la publicidad también se ha aprovechado de su potencial e imponente presencia. Por esta razón, grandes marcas como Emidio Tucci, de El Corte Inglés, lo han convertido en la cara de una de sus campañas.

Su próximo destino es, precisamente, Madrid. En esta ciudad, el actor desarrollará su próximo proyecto profesional en la miniserie de 'Montecristo'. Una adaptación de la novela de Alejandro Dumas, que contará con 6 episodios y se rodará en unos espacios que Levy conoce bien: Miami, La Habana y Madrid.

Aunque aún faltan muchos detalles para revelar sobre esta producción, lo que sí se puede confirmar es que el actor encarnará un papel de protagonista: el Conde de Montecristo.

Con todo esto, desde su salto a la fama, William Levy es uno de los actores que causa más sensación en Instagram. Con más de 10 millones de seguidores, las reacciones y comentarios en cada una de sus publicaciones apenas tardan segundos en llenar su perfil.

Vida personal y familiar

A finales de 2021, el actor anunció a través de redes sociales su separación con Elizabeth Gutiérrez, actriz y modelo a quién conoció en 2002 y madre de sus dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra. En el mismo comunicado, el matrimonio también anunció que mantendrían una buena relación pensando en el bienestar de sus hijos.

A pesar de la versión que contó la Levy a sus seguidores a través de las redes sociales, varios medios de comunicación sudamericanos apuntan las posibles infidelidades por parte del actor como causa principal de la separación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

El atractivo padre de Mario Casas al que el actor se parece mucho