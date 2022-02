Violeta Mangriñán revela el nombre que le pondrá a su bebé dependiendo de su sexo

Más información Violeta Mangriñán, duramente criticada tras mostrar el resultado de su último tratamiento estético

Un sonido ha sido el iniciador del tierno vídeo que ha compartido Violeta Mangriñán. "¿Ese es su latido?", preguntaba la joven al escuchar por primera vez el corazón del bebé que crece en su vientre. Una sensación que no se puede describir con palabras y que ella misma ha querido compartir por medio de la grabación que recoge los momentos más significativos desde que descubrió que iba a ser madre.

"Es que no se puede explicar con palabras...", confesaba la valenciana al inicio del texto que ha publicado junto al post. Un mensaje que queda claramente reflejado en cada una de las imágenes que componen el montaje.

La joven de 27 años anunció el Día de los Enamorados que en unos meses iba a conocer al que será el amor de su vida. Violeta y su novio, Fabio Colloricchio, comunicaron este 14 de febrero a sus seguidores que se estaban esperando a su primer hijo o hija, que ya empieza a notarse en las curvas premamá de Violeta. Un bebé que como ha explicado la influencer, en sus historias de Instagram por medio de un 'Q&A', esperaban.

"Dejamos de poner 'medidas' unos 3 meses antes de que me quedase embarazada, lo que no me imaginaba es que iba a quedarme embarazada tan pronto", contestaba Violeta Mangriñán a la pregunta más repetida, si estaban buscando el embarazo o fue accidental.

"Teníamos entendido que hay muchas personas que tardan meses y años en quedarse, así que nos sentimos afortunados ya que hay mucha gente que querría y no puede", ha continuado explicando antes de asegurar que "ni estábamos buscándolo en plan ya, ni lo estábamos evitando, sabíamos que podía pasar en cualquier momento".

Tras las numerosas preguntas a las que la futura mamá ha ido contestando, ha anunciado que sería este jueves, 17 de febrero, el día en el que comunicaría cuáles han sido los nombres elegidos para el niño o la niña que nazca de su amor. Violeta ha dado entre las respuestas a las cuestiones la fecha estimada en la que tiene previsto dar a luz, el 31 de julio, una fecha en la que como ha dicho estará ya "todo el calorcito".

Junto con esa cita ya señalada en el calendario ha querido revelar cuándo conocerán el sexo del bebé. "El 5 de marzo porque celebro mi cumpleaños", escribía la de Castellón, un día en el que descubriremos qué será su bebé.

Por ahora y hasta que ese día llegue, la pareja ha querido adelantar el nombre, tanto si es chica, como si es chico. "Cómo veo que tenéis muchas ganas de saber los nombres que hemos elegido para el bebé en caso de que sea niño o niña, y yo tantas ganas de que los sepáis", proclamaba el pie de foto que ha recibido ya más de 138 mil 'me gustas', justo antes de poder leer las dos opciones: "Niño: Leo. Niña: Gala".

Las apuestas entre cual será el nombre que preceda a los apellidos de los padres, ya han comenzado, viendo numerosos comentarios entre los que se decantan más por uno o por otro. Todo esto a 16 días del cumpleaños de Violeta en el que seguramente reciba la mejor sorpresa de cumpleaños.

