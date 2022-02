Violeta Mangriñán comparte su primera foto embarazada presumiendo de curvas premamá en bikini

"Vamos a ser PADRES!!!", escribían hace solo un día Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Unas palabras que están siendo este 2022 muy repetidas por muchas caras conocidas al anunciar la entrada en la maternidad. Ahora con un nuevo día, la influencer ha querido sincerarse sobre el embarazo afirmando que: "No entiendo mi cuerpo. Sólo sé que estoy feliz."

La pareja es muy activa en redes sociales y aprovechan cualquier momento para hacer ver que son inseparables y que su amor es más fuerte que nada. Tras un fin de semana lleno de emoción al conocerse la noticia, la influencer ha querido seguir hoy compartiendo fotografías muy especiales. Violeta Mangriñán ha inaugurado las historias de Instagram de este 15 de febrero con una instantánea en la que se puede contemplar el tamaño de su barriguita. La pareja confirmó los rumores que habían circulado por las redes sobre el posible embarazo, confesando que la valenciana se encuentra en el quinto mes ya, haciendo que sea difícil de ocultar.

Primera foto de la tripita de Violeta Mangriñán | Instagram Violeta Mangriñán

"Me hace muy feliz que por fin lo sepáis y no sólo porque es la noticia más bonita que jamás podría compartir con vosotros, sino porque ya no tendré que disimular ni estar ausente cuando esté muy mal, ni tampoco cuando esté requetexageradamente feliz, ah y por supuesto porque ya no tendré que esconder más tripa en las fotos", ha escrito hace unos minutos junto a unas fotos en la playa, sobre la arena de Las Maldivas donde ahora sí, puede presumir de sus curvas premamá.

"Tengo que deciros que tripita como tal yo diría que no tengo, pero alguien quiso empezar a hacerse notar justo dos días antes de este viaje a Maldivas para fastidiarme las fotos en bikini", añadía la joven de 27 años en Instagram desde el sentido del humor y afirmando que no tiene ninguna prisa por que crezca su tripa, ni por que salga el bebé.

Violeta ha ido explicando en el pie de foto cómo se siente con su entrada en la maternidad, declarando que "no sé si estoy preparada todavía para subir las que se ve bien de bien", algo que ha ido seguido de sus palabras de sorpresa al explicar que hay días que se levanta plana y otros que parece que está de 9 meses, algo que todavía parece muy lejano, pero que es el comienzo del bonito viaje que está haciendo junto a su pareja Fabio.

Fabio Colloricchio besando la barriguita de Violeta Mangriñán | Instagram Violeta Mangriñán

Ha sido precisamente el futuro papá quien ha regalado un tierno vídeo en las historias de su novia. Una grabación donde el cantante aparece besando la barriguita de Violeta, algo que posiblemente veamos muchos durante los próximos meses de embarazo y que puedan venir al ritmo del tema que ha presentado el italiano, 'Que se parezca a ti'. Una canción que ha salido a la luz este 14 de febrero y que recoge las imágenes de esta etapa que da comienzo, y en la que ahora, tal y como dice la estrofa de Fabbio, Violeta lleva dentro "lo más importante para mí".

Unas palabras llenas de intenciones, que llegan a lo más significativo y emotivo del single, el final. El artista ha querido mostrar su deseo por que el bebé se parezca a su madre, por lo que sin ocultarlo canta: "Aunque no sé si es niña o niño, yo le pido a Dios, que ojalá que se parezca a ti".

