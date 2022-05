Vicky Martín Berrocal habla de su exnovio Joao Viegas tras su ruptura

Hace unos meses Vicky Martín Berrocal nos dejaba sin palabras tras anunciar su ruptura con Joao Viegas de forma inesperada tras tres años juntos. Aunque no sabemos cuáles han sido los motivos exactos, lo cierto es que la diseñadora hace unas semanas hablaba de su ex muy emocionada. "La relación fue mágica, siempre lo fue. Fue de esos amores enteros, puros y sanos. No recuerdo que me haya sentido más querida, más amadas, más respetada. Joao es un hombre increíble. Las cosas empiezan y se terminan…" decía durante la presentación de su nueva colección de fragancias.

La vida de Vicky Martín Berrocal está en un constante cambio y es que en estos momentos está muy volcada en su vida profesional y en disfrutar del día a día. Pero lo cierto es que ambos vivieron una relación muy bonita desde el primer día y ahora ha sido ella misma quien ha querido dejar claro que jamás diría nada malo del exvicepresidente del Sporting de Lisboa.

"Estoy en un momento bueno, siempre intento estar bien, no me gusta estar mal. No me lo puedo permitir, la vida ha sido muy generosa conmigo, entonces yo tengo que serlo con ella. Lo que vivo, lo vivo con intensidad. Estoy disfrutando muchísimo de mi madre, de mi hija, de mi hermana, de mis amigos, de todo lo que me gusta. Cuando pierdes en una cosa, ganas en otra", confesaba Vicky Martín Berrocal a Gtres. Y es que es evidente que a la empresaria le gusta ver el lado positivo a las cosas y quedarse con el buen recuerdo de las cosas.

Sus últimas apariciones

Hace unos días veíamos a la diseñadora disfrutar de la divertida fiesta de cumpleaños de Jon Kortajarena en Madrid rodeada de grandes amigos y compañeros de profesión. Un respiro para Vicky tras la reciente operación de pecho de su hija Alba Díaz, en la que no le ha dejado ni un segundo sola. Y es que madre e hija siempre han estado muy unidas y han sido un apoyo la una para la otra.

