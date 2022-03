Jon Kortajarena reacciona al topless de María Pedraza con un mensaje que lo dice todo

María Pedraza es una de las celebridades del momento. Cuenta con más de 11,9 millones de seguidores en su perfil de Instagram y consigue hipnotizar a todos sus 'followers' con cada una de sus publicaciones.

Además, hace un tiempo que conocimos que la pareja de la joven es Álex González, algo le convierte todavía más en una de las personas más envidiadas del país. Ambos se conocieron en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy', serie original de ATRESplayer PREMIUM, y confirmaban su romance hace unos meses al aparecer juntos de la mano en el Festival Internacional del Mar Rojo.

Pedraza sorprendía a todos sus seguidores con su última publicación, consiguiendo arrasar en cuestión de horas en redes sociales. María subía dos instantáneas en las que sale en topless y luciendo su espectacular cuerpazo con su característica naturalidad.

"Something about you", escribía la actriz en el pie de foto de las imágenes en las que aparecía tumbada boca abajo, expuesta al sol, con una gran sonrisa y luciendo el tatuaje que se hizo justo después de romper con su expareja Jaime Lorente.

Este posado de lo más veraniego conseguía llegar rápidamente al millón de 'likes', e incluso llamar la atención del modelo Jon Kortajarena, que no dudaba en reaccionar: "Virgen del amor hermoso. Esto tiene que ser pecao".

Si conseguía sorprender a uno de los chicos más guapos de nuestro país, sus seguidores no fueron menos y no dudaron en comentarle lo impresionante que estaba: "Belleza"; "Bombón"; "Qué linda" o "Estás preciosa".

