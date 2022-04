La hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, discreta sobre la posible reconciliación de su madre con su ex

Febrero fue el mes en el que llegó la noticia que pilló a todos por sorpresa. Tras tres años de relación y rumores que apuntaban a que la pareja podría pasar por el altar, Vicky Martín Berrocal y João Viegas ponían punto final a su romance. Una decisión que tomaron y con la que sus caminos se bifurcaban yendo cada uno por su lado.

Esta separación hizo que se levantara la polémica sobre la diseñadora y su posible relación con el cantante y amigo Bertín Osborne, un idilio que ambos desmintieron confirmando el vínculo amistoso y la buena relación que tienen en su vida personal y profesional. Esas especulaciones no gustaron a Vicky Martín Berrocal quien se pronunció ante las cámaras dolida al atribuirle "novios a la semana y media o dos semanas de haber terminado la relación más importante de mi vida desde hace años''.

Esa respuesta ante los micrófonos hizo que se pudiera ver en el horizonte una reconciliación, demostrando que la diseñadora cree en las segundas oportunidades y no descarta que aquellos caminos que se separaran puedan volver a unirse. "Nunca se sabe. La vida te sorprende y eso es lo más maravilloso. Yo creo que había que tomar esta decisión y se tomó", confesó hace unas semanas en relación a su historia con João Viegas.

Dos meses después, comenzando abril y la primavera, cabe la posibilidad de que el amor que surgió en su día vuelva a florecer como las flores de esta nueva estación. Hace unos días Vicky acudía a un evento dejando nuevamente la puerta abierta a una nueva oportunidad. "¡Si está para ti, ni aunque te quite. Si no está para ti, ni aunque te ponga'. Ojalá eso, ojalá lo que tenga que venirme, pero que me emocione y que lo sienta", explicaba la madre de Alba Díaz.

Las palabras de la diseñadora andaluza de moda han hecho que algunos se emocionen al ver como Vicky ponía rumbo a Lisboa para reencontrase con João y su perrita Tara. Esta escapada ha hecho que aumenten los rumores aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado nada. Ha sido Alba Díaz quien esta vez ha respondido a los periodistas de Europa Press sin dar demasiados detalles y con su sonrisa característica.

"No sé, al final yo soy yo. Es como si le preguntas a un manzano que por qué no te da peras, pues lo mismo", ha manifestado la influencer sin entrar en el tema, dejando claro que prefería no hablar del tema, de igual modo que ha ocurrido al preguntarle sobre su opinión y si le gustaría que su madre retomara su romance con João Viegas. Evitando la respuesta la joven ha cambiado rápidamente el rumbo de la conversación mirando al clima.

"Lo que me encanta es el sol de Madrid y el tiempazo que hace, no puedo estar más contenta. Me hace sentir tan feliz", añadía justo antes de tampoco responder ante el acercamiento de su padre, Manuel Díaz con el que es su abuelo, Manuel Benítez. "Él también, mi padre es mi padre y yo soy yo", seguía diciendo Alba ante las cámaras asegurando que "no soy muy de hablar la verdad porque estas cosas me ponen muy nerviosa". Un nerviosismo que también le genera hablar de ella misma y sobre lo que ha preferido también guardar silencio.

