El vestido 'de novia' de Marta Díaz eclipsa a Alice Campello y Gabriel Guevara en su 25 cumpleaños

La noche del 30 de octubre, Marta Díaz convirtió su 25 cumpleaños en una auténtica celebración digna de cuento, deslumbrando por encima de todo con un espectacular vestido blanco que acaparó todas las miradas y protagonizó mil comentarios en redes. La fiesta, que muchos describieron como "con sabor a boda", reunió a influencers, familiares, amigos y rostros VIP como Alice Campello y Gabriel Guevara, en un ambiente tan elegante que superó todas las expectativas.

Para recibir a sus invitados, Marta eligió primero un vestido rojo corto, de cuerpo corsé y falda con volumen que simulaba rosas rojas: un diseño rompedor y sexy, perfecto para abrir la noche. Pero el auténtico momento estrella llegó horas después, cuando la influencer apareció con su segundo look: un diseño blanco de Silvia Fernández, elegido para brillar el día de su 25 cumpleaños y para inaugurar la nueva boutique de la creadora en Madrid. Esta pieza, de la colección cápsula 'Madrid', reunía todos los ingredientes de un vestido nupcial moderno: bustier en crepe, escote palabra de honor, fajín drapeado y una espectacular falda larga rematada en plumas y pedrería artesanal que recorría toda la silueta.

La fiesta no perdió ritmo en ningún momento: la gastronomía estuvo a la altura de las grandes ocasiones, acudieron algunos de los influencers más relevantes en el panorama actual como Mar Lucas, Álvaro Patón, Gabriela Guzmán, Fabiana Sevillano o Álvaro Suárez. El ambiente fue tan especial que, entre música, photocall y algunos momentos más emotivos.

En definitiva, Marta Díaz celebró su 25 cumpleaños con una producción elegante y llena de detalles, siendo su vestido blanco de Silvia Fernández el gran protagonista de la noche y confirmándola como referente absoluto de estilo y sofisticación en el mundo influencer español.