Detienen a la pareja de la hija de Gloria Estefan, acusada de violencia doméstica y robo

Si bien hace tan solo unas semanas veíamos a Emily Estefan junto a su pareja Gemeny en Madrid hablando maravillas de Gloria Estefan como madre y suegra en una entrega de premios, ahora la cosa se torcía entre ellas.

Gloria Estefan, su marido Emilio, su hija Emily y su novia, Gemeny Hernández | Gtres

La policía de Florida detenía el pasado 28 de octubre a Gemeny Hernández acusada de agredir y robar a la que es su pareja desde 2016. La información confirmada por fuentes policiales asegura que fue la hija de Gloria Estefan la que llamó informando de este suceso y pidiendo ayuda.

Según el informe de la policía, el altercado ocurrió a eso de las 11 horas del pasado martes cuando la pareja inició una fuerte disputa por un teléfono móvil que terminó en pelea física.

Al parecer, Gemeny le quitó el teléfono a Emily de manera violenta de las manos y luego la golpeó con él. "La víctima sufrió heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el cuello", se puede leer en el parte oficial.

Emily Estefan y Gemeny Hernández | Gtres

Cuando los agentes llegaron al domicilio, la pareja de Emily fue detenida y llevada a comisaría donde pagó una fianza de 3.000 dólares para quedar en libertad provisional. En el interrogatorio Gemeny negó haber usado la violencia para quitarle el móvil a la hija de Gloria Estefan aunque sí reconoció que se lo arrebató.

Durante una audiencia rutinaria ante el juez, celebrado al día siguiente, Emily decidió no interponer una orden de alejamiento contra su pareja."No, no, no, no. No quiero solicitar ninguna orden de alejamiento. Me llevo muy bien con su familia. La quiero, y sinceramente, creo que lo mejor para los dos es que nos tomemos un tiempo. Pero ella no se merece estar en la cárcel", dijo.

Emily Estefan y su pareja besándose | Gtres

A pesar de esto, según informan fuentes oficiales, el juez habría emitido una orden de alejamiento temporal hasta que se celebre el juicio.