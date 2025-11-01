Tamara Falcó e Íñigo Onieva: destino Nueva York para seguir con los retos deportivos del empresario

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han puesto rumbo a Nueva York para disfrutar de este fin de semana en pareja y sobre todo, participar una vez más en los retos deportivos que el empresario viene llevando a cabo desde hace unos años. Una vez más, la hija de Isabel Preysler no ha dudado en viajar con él para mostrarle todo su apoyo.

A pesar de la felicidad por este viaje, Tamara e Íñigo se han mostrado indiferentes a las preguntas de la prensa sobre las memorias de la Socialité... sobre todo él, que después de las bonitas palabras que le dedicó su suegra no ha querido desvelar qué le parecieron.

Guardando silencio, Onieva ha prefiero no hacer declaraciones ante las cámaras sobre las memorias de Isabel... ni siquiera ha confirmado si ha podido leerlas ya para conocerla aún más. Por su parte, Tamara permanecía más simpática ante las cámaras y saludaba a la prensa a pesar de guardar silencio ante las cuestiones planteadas.

Una vez más, la colaboradora de El Hormiguero ha vuelto a demostrar que se rinde ante las últimas tendencias y ha escogido un look para el viaje muy cómodo, pero sobre todo llamativo por la mezcla de sus prendas.

Tamara se ha dejado ver con un chándal color gris que ha combinado con un abrigo oversize marrón chocolate. Dos prendas opuestas con las que ha conseguido un look de lo más sofisticado. Además, ha llevado un jersey de lana en tono crema encima de los hombros.