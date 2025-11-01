Reformas en casa de Helen Lindes: así es la nueva decoración de las habitaciones de sus hijos

Antes del nacimiento de un bebé, sobre todo si se trata del primer hijo, los padres y madres se enfrentan a una lista interminable de cosas que comprar (ropa, pañales, chupetes, cochecito, juguetes...) y otras tantas que preparar. Una de ellas es la habitación de la criatura. Elegir los colores, los muebles y otros detalles decorativos se convierte en un proceso muy especial y lleno de ilusión por querer crear un espacio acogedor, seguro y bonito.

Sin embargo, con el paso de los años, es inevitable que esta estancia de la casa se vaya transformando para adaptarse a cada etapa del niño, de manera que fomente su autonomía, su creatividad y su bienestar.

Un ejemplo de ello es Helen Lindes y Rudy Fernández, quienes han decidido darle un nuevo look a las habitaciones de sus tres hijos: Alan, Aura y Anais. La modelo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el inicio de esta nueva etapa para los pequeños y ha hecho un par de publicaciones en las que se pueden ver los cambios que han realizado en su casa.

La habitación de Alan

Alan tiene 8 años y sus padres han decidido que es el momento de que tenga un espacio "más adaptado a su edad". Ha pasado de compartir habitación a tener una para él solo, ya que "ya necesitaba su independencia", comenta Helen.

En su cuarto predominan los tonos azules y verdes, inspirados en el océano, que es su "gran pasión", según su madre, y tal y como se refleja en el papel pintado de la pared, lleno de motivos marinos.

Cuenta con una nueva zona para estudiar y leer cómics, así como unas estanterías para poder exponer sus figuras de Lego. Entre muebles de madera de Maisons du Monde y una alfombra blanca con figuras geométricas de colores, destaca una estantería en forma de tabla de surf. "Es su rincón favorito", afirma Helen.

Esta habitación era la de las niñas, que ahora se han trasladado a la que ocupaba Alan.

La habitación de Aura y Anais

De los dos cuartos, este es el más grande. La modelo explica que les han querido dar un "lugar especial" con un "ambiente relajado". En este caso, han optado por tonos neutros beiges y blancos, y un papel pintado "lleno de color" para darle contraste.

Hay una cama para Aura, de 6 años, y una cuna con cambiador para Anais, que ahora tiene 8 meses. Los muebles también son de madera, que "aportan ese toque natural y práctico que tanto me gusta", detalla Helen.

En el centro de la habitación, han puesto una pequeña mesa redonda con dos mini sillas para que puedan jugar cómodamente. Además, gracias a las fotos publicadas, podemos ver que hay también un escritorio -pensado para leer y hacer los deberes-, un gran espejo y un armario muy espacioso para guardar su ropa.

Con estos cambios, la modelo y el exjugador de baloncesto han transformado estos espacios como ellos habían soñado y han podido darles a sus tres hijos "una habitación única y hecha a su medida".