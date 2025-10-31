Cómo conseguir el clean look de Kim Kardashian: un moño muy pulido que ya es su sello de identidad

En su entrevista anoche en Good Morning America, en las premieres de su nueva serie, en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar o incluso paseando por Nueva York. Cualquier ocasión es buena para Kim Kardashian para presumir de su impecable clean look. Lo hemos visto tantas veces que ya forma parte de su identidad estética.

Moño tirante, coleta altísima o mechones moldeados a modo de baby hairs. Los peinados pulidos de Kim rozan la perfección: brillo extremo, ni un pelo fuera de lugar y ese efecto laminado que parece trabajado al milímetro. Un acabado que combina con su piel jugosa y maquillaje con glow, logrando un conjunto que respira juventud, limpieza y sofisticación.

¿Cómo recrear el clean look tan perfecto de Kim Kardashian en casa?

Como vemos, si hay algo que define el estilo de Kim Kardashian en los últimos tiempos es su peinado ultraestirado. Ese efecto mojado que ilumina los pómulos, estiliza la mandíbula y deja todo el protagonismo a la piel.

La buena noticia: no hace falta un equipo entero para lograrlo. Necesitas técnica, paciencia… y algunos aliados clave.

Paso 1: preparación del cabello

Antes de tirar del cepillo, hay que crear una base suave y controlada.

Aplica un sérum anti-frizz en el cabello húmedo para sellar la cutícula y controlar el encrespamiento (por ejemplo este de Moroccanoil que encontrarás en Amazon ).

). Desenreda con un cepillo de púas suavemente y seca con secador usando boquilla para alisar.

Tip: si tu pelo tiene mucho volumen, trabaja con plancha mechón a mechón para un acabado espejo.

Paso 2: coleta o moño perfecto

Dependiendo de si quieres versión moño o coleta, la técnica es la misma:

Peina hacia atrás con cepillo de cerdas finas para uniformidad.

Aplica cera para el cabello en barra (disponible en Amazon ).

). Sujeta con una goma resistente, sin tirones. Y si optas por moño, enrolla la coleta y fija con horquillas invisibles.

Vuelve a pulir el peinado con el stick de fijación.

Paso 3: baby hairs estratégicos

Los baby hairs son la firma final de algunos looks Kim. Si los quieres copiar, te decimos cómo:

Usa un gel fijador para baby hairs (en Amazon hay opciones que sirven tanto para pelo como para cejas).

hay opciones que sirven tanto para pelo como para cejas). Con ayuda del pequeño cepillo del aplicardor, dibuja ondas suaves en la frente, sin excesos.

El objetivo es elegante, no carnaval. Menos es más.

Paso 4: acabado brillante

En el cabello, el brillo no es negociable.

Aplica spray de brillo ligero (este es el más valorado en Amazon ).

). Rocía a distancia para evitar residuos.

Pasa suavemente las manos para sellar.

Ahora, la piel: jugosa, limpia y con luz

El clean look de Kim no sería completo sin una piel impecable: luminosa, bien hidratada y libre de exceso de polvos. La clave está en preparar el rostro desde la base. Comienza aplicando una crema hidratante con acabado jugoso, que mantenga la piel nutrida y suave, y potencia el efecto luminoso añadiendo unas gotas de sérum iluminador para lograr ese característico efecto glass skin.

A continuación, extiende una base fluida de acabado luminoso, difuminándola con una esponja para conseguir un efecto segunda piel, ligero y natural. La idea es que nunca quede acartonada; si notas exceso de producto, significa que te has pasado.

Para definir sutilmente los pómulos y la mandíbula, el contorno en crema resulta perfecto, y se combina con un colorete líquido (como el Benetint) que aporte frescura a las mejillas. Completa la luz del rostro con un iluminador en crema aplicado en los puntos altos, difuminándolo al máximo para evitar líneas marcadas.

En cuanto a las cejas, solo hace falta peinarlas y fijarlas con un gel transparente (puede ser el que has usado para los baby hairs), mientras que los labios se mantienen discretos con un perfilador nude y un gloss transparente que aporta brillo sin recargar.

¿Lista para brillar como Kim?